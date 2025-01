Prvý hviezdny pár Let's Dance: Sagan bude tancovať s TOUTO kráskou!

Peter Sagan (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Prvý tanečný pár je známy! Úspešný slovenský cyklista bude tancovať s víťazkou minuloročnej série Eliškou Lenčešovou, informuje web markiza.sk. S výberom svojej tanečnej partnerky je veľmi spokojný. „Eliška ma veľmi prekvapila. Je to veľmi milé dievča. Ide z nej veľa pozitívnej energie. Je milá, veľa sa smeje, takže na tréningoch máme kopec zábavy. Chcem sa poďakovať aj Pepemu (kreatívny producent a režisér Let's Dance, pozn. red.) za to, že mi vybral túto tanečnú partnerku, lebo sa mi s ňou skvelo trénuje a má moju dôveru," priznal Sagan.

„Vie, čo robí, keďže sa tancu venuje od detstva. Už po prvom týždni urobila so mnou veľké pokroky, z čoho sa teším. Uvidíme teda, ako mi to pôjde ďalej. Budem sa snažiť a som rád, že práve Eliška je mojou tanečnou partnerkou,“ povedal Sagan nadšene. „Veľmi sa teším, že tento rok bude mojím tanečným partnerom Peter Sagan. Petra som už mala možnosť trochu spoznať a som si istá, že dá do toho všetko. Verím, že mu to pôjde a že ho tanec bude baviť," uviedla Eliška. Blondínka tancovala po boku herca Jakuba Jablonského ale aj s hokejistom Borisom Valábikom.

Peter Sagan a Eliška Lenčešová (Zdroj: TV Markíza)