Miriam Kalisová v Markíze končí: Kytica od Patrika na rozlúčku a... Kto ju nahradí?

Miriam Kalisová a Patrik Švajda (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Boli to jej posledné Televízne noviny! Miriam Kalisová sa rozlúčila s divákmi!

Miriam Kalisová bola dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou hlavného večerného spravodajstva Televízne noviny, no zapísala sa do povedomia divákov aj ako tvár magazínu Reflex či úspešnej šou O 10 rokov mladší. Televíznymi novinami divákov naposledy sprevádzala dnes večer, v nedeľu 29. decembra 2024. Po takmer dvoch dekádach úspešného pôsobenia sa totiž Miriam rozhodla ukončiť svoju prácu v televízii Markíza. „Po 18 rokoch nastal čas posunúť sa ďalej. Tento krok vnímam ako symbolické ukončenie jednej významnej životnej etapy, podobne ako keď človek dosiahne dospelosť a vyletí z rodného hniezda. Markíze budem vždy nesmierne vďačná za šancu, ktorú mi dala. Ako 21-ročná študentka sociológie som mala tú česť posadiť sa do kresla najsledovanejšej relácie na Slovensku,“ bilancuje Miriam Kalisová, s ktorou sa za všetkých rozlúčil kolega Patrik Švajda obrovskou kyticou v závere vysielania Televíznych novín. Miriam na margo svojho odchodu zároveň dodáva: „Tých 18 rokov mi prinieslo množstvo skúseností, nezabudnuteľných okamihov a hodnotných vzťahov. Teraz však nastal čas venovať sa vlastným projektom a byť paňou svojho času – pretože práve čas je tým najvzácnejším, čo máme. Je dôležité dobre zvážiť, kam ho investujeme.“

„Miriam Kalisová bola dôležitou členkou nášho spravodajského tímu a jej prínos pre Televízne noviny aj ďalšie formáty TV Markíza bol naozaj významný. Chcel by som sa jej úprimne poďakovať za profesionálnu prácu, ktorú tu za tie roky odviedla, a popriať jej veľa úspechov na ďalšej kariérnej ceste, ako aj v súkromnom živote,“ hovorí Michal Kratochvíl, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza.

Miriam Kalisovú na moderátorskej stoličke od januára 2025 nahradí skúsená moderátorka Lenka Vavrinčíková, ktorá sa do večerných Televíznych novín vracia z ranného spravodajského vysielania. „Veľmi sa teším na návrat do hlavného spravodajstva. Televízne noviny boli pre mňa vždy výnimočné a je pre mňa veľkou cťou, že môžem byť opäť súčasťou tímu, ktorý prináša divákom každý deň aktuálne informácie,“ zhodnotila Lenka.

Lenka Vavrinčíková (Zdroj: TV Markíza)

Lenka Vavrinčíková bude divákov Televíznymi novinami sprevádzať spolu s Patrikom Švajdom, ďalšími moderátorskými dvojicami sú Marianna Ďurianová s Jaroslavom Zápalom a Zuzana Čimová s Viktorom Vinczem.