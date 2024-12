KRUTÝ osud hercov z kultovej rozprávky: AMPUTÁCIA nohy a TRPKÝ život Princeznej so zlatou hviezdou!

Princezná so zlatou hviezdou a princ Radovan (Zdroj: Československý státní film)

Rozprávka Princezná so zlatou hviezdou je jedným z klasických príbehov, ktorý si získal srdcia divákov najmä vďaka svojej filmovej adaptácii. Táto verzia vznikla v roku 1959. Režíroval ju Martin Frič. Film patrí medzi nesmrteľné poklady československej kinematografie a stal sa neoddeliteľnou súčasťou vianočných sviatkov v mnohých domácnostiach. Príbeh sleduje krásnu a múdru princeznú Lady, ktorá má na čele jedinečnú zlatú hviezdu, symbolizujúcu jej vznešenosť a výnimočnosť. Keď ju chce násilím získať zlý kráľ Kazisvet, Lada unikne v prestrojení za chudobnú dievčinu s kabátom z myších koží.

Osud ju však zavedie na dvor mladého a dobrého princa Radovana, ktorý spozná jej pravú podstatu a zamiluje sa do nej. Po prekonaní rôznych prekážok príbeh vrcholí svadbou a víťazstvom lásky a dobra nad zlom. Tento film sa stal obľúbeným hlavne v období Vianoc, keďže jeho láskavý a dojímavý príbeh, plný nádherných kulís a poetických dialógov, dokonale zapadá do atmosféry sviatkov. Pre mnohých ľudí je jeho vysielanie tradíciou, ktorá prináša pocit pokoja, nádeje a radosti. V hlavných úlohách sa predstavili herci Marie Kyselková ako princezná a Josef Zíma ako princ. Nuž, a aj keď mali ich osudy v rozprávke šťastný koniec, v realite to tak nebolo.

Hlavná hrdinka si prežila trpký život. Vôbec to nemala ľahké. Odkedy herečka Kyselková, známa ako princezná Lada, podstúpila pred 14 rokmi operáciu chrbtice, jej zdravotné problémy neutíchali. Vianoce v roku 2016 prežila v nemocnici. Za všetko mohla závilosť od cigariet. Išla si zapáliť a nešťastie bolo na svete. Zlomila si vtedy nohu a po nešťastnom páde bola odkázaná na invalidný vozík. Vždy ju sprevádzal kamarát, no tentokrát pri nej nebol. „Keby som išiel s ňou, tak by sa jej to nestalo. Pred domom spadla a hneď sa išlo do nemocnice," povedal vtedy denníku Aha! Ivo Niederle. V nemocnici ju pravidelne navštevoval: „Chodím za ňou každý deň. Asi tak trikrát počas tej návštevy s ňou idem na vozíku na dvor, aby si mohla zapáliť,” povedal Niederle pred rokmi.

Trávil pri nej tri až päť hodín denne. Ako priznal, veľa sa rozprávali a sem-tam jej priniesol niečo dobré, no herečka jedla len veľmi málo. Dobrou správou bolo, že Kyselková po páde začala trénovať chôdzu za pomoci chodítka. Ani začiatok roka 2018 jej nepriniesol zlepšenie. Marie sa už musela spoliehať na pomoc druhých. „Je to všetko veľmi smutné,“ poznamenal vtedy už spomínaný herec Ivo Niederle, známy divákom ako poručík zo seriálu Tridsať prípadov majora Zemana. Neskôr sa však objavili oveľa vážnejšie problémy. Herečka musela podstúpiť operáciu krčka stehennej kosti a krátko po nej bola hospitalizovaná v Psychiatrickej nemocnici v Bohniciach. Podobné ťažkosti mala aj jej dcéra, a aj zdravotný stav Kyselkovej sa následne opäť výrazne zhoršil. V januári 2019 prišla veľmi smutná správa. Herečka zomrela vo veku 83 rokov.

O princovi Radovanovi sa v poslednom období písalo mnoho, hlavne v súvilosti s jeho zdravotnými ťažkosťami. Josef Zíma mal problémy s nohami už desiatky rokov. Trápila ho nepriechodnosť ciev, kvôli čomu už na prelome rokov 2018 a 2019 strávil v nemocnici niekoľko týždňov. V októbri obletela médiá informácia, že mu lekári chcú amputovať nohu. Herec však o takomto kroku nechcel ani počuť. „Povedal, že radšej zomrie, než by bol bez nohy...“ vyjadril sa vtedy pre médiá dobre informovaný zdroj. No najhoršie obavy českej legendy sa predsalen naplnili. A v novembri vyšla na verejnosť informácia, že herec podstúpil zákrok, pri ktorom mu nohz amputovali.