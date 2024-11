Najhoršie obavy sa NAPLNILI: Princovi Radovanovi (92) ODREZALI NOHU... Chcel radšej zomrieť!

(Zdroj: ČT)

Josef Zíma, ktorého slovenskí diváci poznajú predovšetkým ako princa Radovana z rozprávky Princezná so zlatou hviezdou, už od roku 2012 bojoval s nepriechodnosťou cievy v pravej nohe. Navyše mu ju napadla neznáma baktéria, kvôli ktorej mu noha úplne sčernala. Už pred mesiacom tak média obletela informácia, že ju lekári chcú amputovať.

Herec však o takomto kroku nechcel ani počuť. „Povedal, že radšej zomrie, než by bol bez nohy...“ vyjadril sa vtedy pre médiá dobre informovaný zdroj. No najhoršie obavy českej legendy sa predsalen naplnili. Ako informuje Blesk.cz v stredu v Nemocnici Milosrdných svatého Karla Boromejského v Prahe podstúpil zákrok, pri ktorom mu nohu amputovali.

No herca a speváka to nezastavilo. Už v nedeľu popoludní vystúpil v pražskom Divadle U Hasičů na koncerte k 85. výročiu Orchestra Karla Vlacha. „To účinkovanie je to jediné, čo ma ešte drží pri živote. Pretože inak už tu nemám čo robiť. Už ma to tu ani moc nebaví. Ale to publikum mi dáva silu, je to moja veľká radosť, spolu teda s rodinou,“ vyjadril sa pred časom pre TN.cz.