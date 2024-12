Obrovská rana pre Nikolu Weiterovú: Zomrel jej EXpartner... Podľahol zákernej chorobe!

(Zdroj: Instagram N.W./4fund.com)

Tomáš Hradecký bol známy fitness tréner, ktorému sa v sekunde obrátil život naruby. Lekári mu oznámili, že má vzácnu formu rakoviny koreňa jazyka. Svoj boj zvádzal rok v tajnosti, no v auguste sa rozhodol požiadať verejnosť o pomoc. Na sociálnej sieti Instagram mu pomohli zdieľať jeho príbeh aj kamaráti Zuzana Strausz Plačková či Patrik Rytmus Vrbovský. Náklady na liečbu boli finančne náročné.

Verejne ho podporila aj jeho expartnerka Nikola Weiterová. Všetci dúfali, že sa Tomášovi nad zákernou chorobou podarí zvíťaziť. Žiaľ, nestalo sa tak. Po 4 mesiacoch prišla krutá správa. To, že nás opustil, zverejnil na sociálnej sieti Instagram Peter Illiáš, manžel Zory Czoborovej. „RIP 18.12.2024. Zbohom kamarát, budeš nám chýbať," napísal. Ostal po ňom 5-ročný synček Max. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

(Zdroj: Instagram PI)

Tomášov príbeh zverejnený v auguste tohto roka

„MAXÍK, CHCEM TU BYŤ PRE TEBA ČO NAJDLHŠIE! Ahoj, volám sa Tomáš a som otcom úžasného 5-ročného Maxíka. Vždy som žil zdravo, športoval, výhybal sa zlým veciam a žil naplno. Myslel som si, že táto cesta životom bude nekonečná, až do jedného momentu. "MÁTE RAKOVINU KOREŇA JAZYKA." V tej chvíli sa mi zrútil svet. Pýtal som sa, prečo JA? Čo som v živote zle spravil, alebo komu som tak ublížil, len že na toto odpoveď neexistuje! RAKOVINA si nevyberá,“ začal v úvode.

„V tej chvíli som pochopil skutočnú hodnotu života, ako je každý okamžik dôležitý a cenný. Už je to rok, rok plný bolestí a boja o život. Nevládzem, ale bojujem pre Maxíka, aby videl že ocko je hrdina a nevzdá to. Trhá mi srdce, že v jeho rannom veku ma vidí každý deň takto, že mu nemôžem byť vzorom a oporou. Nechcem, aby mal na mňa spomienky, ako som trpel a vzdal to. Rok som neprosil o pomoc a tajil to, cítil som hanbu prosiť o peniaze na liečbu," pokračoval

„V tejto chvíli som v nemocnici a píšem tento príbeh s prosbou o pomoc vyhrať tento ťažký boj. Čaká ma liečba v Nemecku, konzultáciu som už absolvoval, ale bohužial je veľmi finančne náročná, ja po roku práceneschopnosti som už prišiel o všetko, na náklady liečby. Touto cestou Vás prosím o pomoc, veľa času nemám, ale vďaka Vám mám možnosť si život predĺžiť. Ďakujem za každú pomoc a nesmierne si to zo srdca vážim," dodal.

Tomáš Hradecký zvádza boj s rakovinou (Zdroj: 4fund.com)