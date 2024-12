(Zdroj: Vlado Anjel)

Splnený sen a veľký úspech! Režisér Ján Ďurovčík nedávno otvoril svoje vlastné divadlo, ktoré slávnostne zahájilo svoju činnosť predstavením Vyznanie. Hoci emócie spojené s týmto momentom boli nepochybne obrovské, Ďurovčík prezradil, že tie najväčšie vyznania si predsa len necháva pre svoju manželku.prezradil režisér, pre ktorého takéto okamihy nie sú vôbec raritou:dodal s úsmevom Ďurovčík. Vyznania lásky však u neho nemusia mať len slovnú podobu...

Byť úspešným režisérom však pre Ďurovčíka nie je len o sláve a potlesku. „Ten pocit mám tých desať sekúnd na scéne, keď ľudia tlieskajú, a potom upadneš zase do systematického boja sám so sebou,“ priznáva. „Ja robím divadlo a za to, že je úspešné, ďakujem nášmu pánbožkovi umenia.“ Po množstve úspešných projektov, ktoré má Ďurovčík na konte, sa však naskytá otázka, čo bude ďalej? Ďurovčík vyšiel s pravdou von!

Ján Ďurovčík VÝNIMOČNE o narodení synčeka: VYZNANIE, ktoré vás dojme! (Zdroj: NL/TH)