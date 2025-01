Najkrajšia správa! Adam Bardy je trojnásobným otcom: Dvojičky prišli na svet posledný deň v roku

Adam Bardy (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Dvojnásobný dôvod na radosť! Do rodiny Adama Bardyho pribudli dvojičky - a to rovno na Silvestra.

Adam Bardy žne úspechy nielen čo sa týka jeho hereckej kariéery, ale šťastný je aj v súkromnom živote. S Bibi už majú synčeka Alana, ku ktorému v posledný deň v roku pribudli rovno dvaja súrodenci.

"Let’s get the Bardy started 31.12.24", napísal herec na Instagrame, čím dal fanúšikom jasne najavo, že na svet prišli synovia Leon a Evan. Potvrdzuje to aj fotografia dvoch malých ručičiek. Niekoľko hodín predtým ešte herec stihol všetkým popriať do Nového roku: "Každému len to, čo má najradšej," a pridal aj krátke viedo so synom na rukách.

A hneď sa aj roztrhlo vrece gratulácií od fanúšikov i hereckých kolegov. Asi najvtipnejší príspevok je od Vlada Kobielskeho: "Gratulujem vám !!! Bibi je statočná❤️ a Ty si to mohol lepšie naplánovať , majú deň a už sú rok starí."