Silvia Vršková (Zdroj: Ján Zemiar)

Veľkolepé finále šou Česko Slovensko Má Talent, v ktorom sa predstavilo sedem finalistov so svojimi jedinečnými číslami, vyvrcholilo víťazstvom Silvie Vrškovej, ktorá si svojou dychberúcou akrobaciou zavesenou za vlasy získala srdcia divákov.hovorí víťazka na margo víťazstva a pridáva slová vďaky všetkým, ktorí jej pomohli. Myslí si ale, že jej víťazstvo v niečom pomôže?

Otázkou teraz je, či jej nezačnú drnčať telefóny s ponukami... To síce Silvia nevie odhadnúť, je si však istá prospešnosťou výhry v tom, že môže zaplatiť ľudí, ktorí s ňou spolupracujú, tréningovú halu a smelo môže vymýšľať nové projekty či dokonca svoju vlastnú šou. „Môžem začať snívať a nie len tak, že si to nemôžem dovoliť... teraz by som si to možno mohla dovoliť,“ teší sa na ďalšie výzvy. Víťazka sa rozhovorila nielen o svojich ďalších plánoch, ale aj o tom, či časť peňazí investuje aj do exotickej dovolenky alebo výletu a kto zo všetkých účinkujúcich posledného ročníka Talentu ju osobne najviac zaujal...

Víťazka Talentu Silvia: Peňažné plány po výhre a ÚTEK do zahraničia?! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)