Igor Kmeťo každý rok počas Silvestra pracuje: Odhalil KOĽKO zarobí! Fíha

(Zdroj: Maarty)

Igor Kmeťo starší miluje nielen hudbu, ale aj spoločnosť. Nedávno sa ocitol na akcii, kde sa konala módna šou návrhárky Ivany Mendrejovej. Bez manželky, ale s odhodlaním vybrať jej nejaký módny kúsok. „Zaslúži si to a ona sa ľúbi dobre obliekať a často prezliekať… Samozrejme, musíme byť pri zemi, lebo tie veci nie sú lacné, ale v rámci normy sa to dá. Nemôžem vyskakovať viac, ako viem vyskočiť…“ zasmial sa Igor, ktorý určite netrie biedu.

Koniec roka, presnejšie Silvester, je možno aj kvôli lukratívnym honorárom preňho roky rokúce pracovný. „Minimálne dva-tri kšefty za večer,“ priznáva spevák. „Tešíme sa na to, lebo to sú výborné akcie, vďačné, ľudia sa zabávajú, dôjde Kmeťoband, tak vedia, že to je záruka zábavy,“ hrdí sa Kmeťo a prezrádza aj to, akú prirážku k honoráru počas silvestrovského večera inkasujú.

V Tatrách však nielen spieva. Občas si aj zalyžuje. „Brzdil som zadkom,“ smeje sa a dodáva, že ho v lyžiarkach bolia nohy. Prezradil aj dôvod a rozhovoril sa o úrazoch: „Snowboardista nevybral zátačku a vletel do mňa, dva metre som vyletel, padol som, a on utiekol preč…“ hovorí Kmeťo, ktorý ho však podľa čiapky spoznal a: „S palicou som ho trochu vymlátil“, pokračoval spevák a dodal aj to, čo mu povedal...

Igor Kmeťo každý rok počas sviatkov pracuje: Odhalil KOĽKO ZAROBÍ! Fíha (Zdroj: NL/TH)