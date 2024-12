Peter Dvorský (Zdroj: STVR/ Ľubomír Pidaný)

Meno Petra Dvorského netreba nikomu zvlášť predstavovať. Legenda operného sveta je vďaka svojmu talentu známa nielen u nás, ale aj vo svete a preto sa nemožno čudovať, že bol jedným z laureátov relácie Sieň slávy. V nej sa vrátil aj na začiatky svojej kariéry a jedna z jeho historiek sa spája s Vianocami, ktoré mu doslova zmenili život. Vďaka jedinému darčeku sa totiž začala písať história jeho nevídanej hudobnej cesty. „Raz som sa vyjadril, že ja by som radšej na klavír. Lenže naši rodičia mi povedali – vieš môj zlatý, klavír. Kúpime klavír, budeš hrať na tom 2-3 týždne, a potom to ostane ako kus nábytku,“ spomína Dvorský na svoje detstvo.

Napriek tomu však prišlo nečakané prekvapenie. „Stalo sa, že prišli krásne Vianoce a naši rodičia nám kúpili klavír. Bolo to staršie krídlo, ale nádherné. No a my sme boli piati chalani, čiže keby som ja nehral, tak niekto z bratov by určite hral. Ale ja som si pri tom klavíri sadal najčastejšie,“ prezrádza so štipkou nostalgie. Hoci Peter začínal pri klavíri, jeho hudobná cesta sa nečakane zmenila vďaka osudovým slovám jeho učiteľa. Neuveríte, čo mu povedal! Pozrite si nielen malú ukážku, no nenechajte si ujsť ani reláciu Sieň slávy, vo štvrtok o 20.30 na Jednotke!

Talent Petra Dvorského mohol ostať skrytý: Zmenili to osudové slová! (Zdroj: STVR)