Karin Haydu (Zdroj: Ján Zemiar)

Hladinu zvedavosti rozvírila pred dvoma rokmi informácia o tom, že Karin Haydu sa dala dokopy s Davidom, ktorý je od nej o 5 rokov mladší. Herečka prežívala veľkú lásku, očividne si spolu rozumeli a prežívali krásne chvíle. Z ničoho nič však prišiel koniec. A vidieť to aj na Karin, ktorú rozchod zrejme potrápil. Vyzerá síce skvelo, ale ručička na jej váhe išla výrazne dole. „Tak to všetci riešia, človek priberá, chudne, to je život,“ reagovala Karin na poznámky o jej postave. Bez okolkov však priznala aj trápenie: „Tak samozrejme, že keď sa človek rozíde po takej veľkej láske, akú sme prežívali s Davidom, tak mu to nie je ľahostajné.“ Avšak namiesto toho, aby sa umárala doma, radšej vybehne do spoločnosti. Nemá problém vyraziť si sama a vychutnať si hoci aj pečené prasiatko…

Čo si však nikdy nedá, je alkohol: „Som celoživotný abstinent… Ochutnala som raz v 15-tich a stačilo mi. Proste mi to nechutilo, smrdí mi to a ja chcem mať kontrolu nad svojím chovaním, takže nemám potrebu sa opíjať,“ vysvetlila a zdôraznila, že jej to fakt nechutí. Čo by jej však mohlo zachutiť, je nový vzťah. V rozhovore prezradila, či je už pripravená na novú lásku, ako aj to, s kým bude tráviť tohtoročné Vianoce.

Karin Haydu prehovorila o bolestivom rozchode: Pripravená na ďalšiu lásku? (Zdroj: NL/TH)