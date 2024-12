Kevin Mruškovič (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Len nedávno Slovenskom preletela správa, že na svetovej súťaži mužov v Thajsku si svetové prvenstvo odniesol Slovák Kevin Mruškovič. Pýšiť sa tak môže titulom MAN OF THE YEAR 2O24, ktorý pribudol už k jeho predošlým titulom z minulého roka. Zo svetovej súťaže Mister Fitness SuperModel World 2023 vo Vietname si tento Trnavčan odniesol dva tituly. Stal sa najsexi telom sveta a zároveň si vybojoval aj titul 2nd Runner (3. miesto).

V thajskom Chiang Mai dosiahol kolosálny úspech, z čoho má obrovskú radosť. „Príprava bola, ale čo sa týka fyzickej stránky, ja som pripravený stále, snažím sa udržiavať po celý rok, nemám výkyvy, že teraz cvičím menej,“ priznal Kevin a záležať si dal aj na tom, aby zvádol etiketu. Do Thajska s ním však nevycestovala jeho dlhoročná priateľka, ale otec. „Odmalička je môj vzor, taký môj hrdina, ktorý ma vo všetkom podporuje… opýtal sa ma, či chcem, aby išiel on, ani sekundu som neváhal,“ tvrdí Muž roka a teší sa, že to zažil spolu s ním.

Muž roka bol aj hosťom moderátorky Dorothy v rádiu Viva, ktorá sa netajila tým, aký muž má u nej zelenú: „Keď je muž pekný, upravený, moderný a má príjemný úsmev, to zaboduje u každej ženy.“ Pre poslucháčov rádia, ktorí Kevina Mruškoviča vlastne nevidia, sa však popísal aj samotný model. Pozrite si vo videu, či popis samého seba naozaj zodpovedal jeho výzoru a vypočujte si aj to, kto je pre Dorothy jednoznačným mužom roka a prečo, čo si na ňom najviac cení. Takto to je...

Muž roka Slovák Kevin: Kvôli tomuto som vyhral! Čím vyčnieval medzi ostatnými? (Zdroj: NL/TH)