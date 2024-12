Čírová prehovorila o zdravotných problémoch: TOTO jej NIČILO hlas!

Mária Čírová (Zdroj: Instagram MC)

BRATISLAVA - Mária Čírová (36) sa konečne dovtípila, čo jej spôsobovalo zdravotné ťažkosti. Po výdatnom oddychu a dobratí antibiotík odborníci prišli na to, čo speváčke ničí jej anjelsky hlas.

Mária Čírová ešte v novembri priznala, že sa potýka so zdravotnými problémami. Trápili ju hlasivky, čo je pre ňu ako speváčku dôležitý nástroj a bez neho nevie fungovať. Na istý čas aj zrušila všetku dohodnutú prácu a naplno oddychovala. Trvalo veľmi dlho, kým odborníci prišli na to, čo jej ničí hlas.

„K svojej práci pristupujem maximálne zodpovedne. Každú jeseň a zimu preto venujem obrovskú pozornosť zdraviu, pohybu a vnútornej rovnováhe. No a vidíte, aj tak sa stalo... Skúsila som po dlhšej pauze zobrať dve nádherné akcie, ale bohužiaľ, aj keď to na mne vôbec nie je vidno, v mojom vnútri si “niečo veselo dovolenkuje” a nemôžem spievať, ako som zvyknutá. Môj hlas je v absolútnom poriadku, ale niečo je pred ním, čo ho akoby “zastiera”, raz viac inokedy menej. Odmietam si dávať pred spievaním lieky aby som hodinu vydržala bez zakašlania," priznala vtedy.

Brala rôzne antibiotiká a lekári nevedeli, že čo jej vlastne je. Nakoniec to zistili, čo priznala v televízii Joj počas vysielania Ranných novín. „Mala som problémy s hlasom celý november. Kým sme zistili, že čo vlastne je problémom, tak museli prejsť tri týždne, ja som dobrala dvoje antibiotiká, nič mi nezaberalo. Ľudia boli úplne hotoví, mi písali, že to nemyslís vážne, že čo sa deje. No nakoniec sa zistilo, že alergia na ambróziu," zverila sa s tým, že mnoho ľudí, ktorí cítili, že nemajú v poriadku hlasivky, mohla potrápiť práve táto rastlina.

Prečo je ambrózia problémová?

Ambrózia produkuje extrémne veľké množstvo peľu, ktorý je veľmi ľahký a prenáša sa na veľké vzdialenosti. Dokonca aj malé množstvo peľu môže vyvolať silnú alergickú reakciu.