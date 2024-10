Čírová rodila ako 20-ročná: Jej syn OSLAVUJE 15. narodeniny... Aha, aký fešák z neho vyrástol!

Mária Čírová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Mária Čírová otehotnela ako 20-ročná. Všetci ju od toho odhovárali. Hovorili jej, že to je priskoro a že si pokazí celý život. No ona sa videla ako mladá mamička. Dnes jej syn Hugo oslavuje 15. narodeniny. Speváčka posiela silný odkaz!

V čase, keď vznikal Čírovej prvý album a singel Búrka, to zároveň začalo iskriť medzi ňou a producentom Marošom Kachútom. Dvojica sa dala dokopy, hoci Mária cítila v ich vzťahu isté prekážky. Napríklad, že jej vyvolený už bol predtým ženatý. Ako veriaca preto svadbu radšej odmietala, keďže ju už nemohla mať v kostole. Zobrali sa nakoniec v roku 2017.

V roku 2009 prišiel na svet ich prvorodený syn Hugo. V tom čase mala iba 20 rokov. „Nevadí vám, že už nič nebude ako predtým? Ste taká mladučká, taká talentovaná, mohli ste počkať aj do tridsaťpäťky, nič by vám neušlo. Kam sa tak ponáhľate?“ pýtala sa jej jedna žena len týždeň pred pôrodom. „Keby som tam mohla v tej chvíli odpovedať s dnešnými skúsenosťami, povedala by som – viete, ja sa nikam neponáhľam. Len chcem byť čo najdlhšie s mojím úžasným synom,“ zverila sa Čírová.

Dnes nemôže byť sťastnejšia. „Odkaz môjmu mladšiemu, dvadsaťročnému ja: Dievčatko, keby si Ty vedela ako dobre si urobila! ..ale Ty si to vedela" dodala. Hugo mal cez víkend narodeninú oslavu, z ktorej Mária pridala fotografie na sociálnu sieť Instagram. Pozrite, aký fešák z jej syna vyrástol! Speváčka má 3 deti. Okrem Huga má dcérku Zoe (12) a synčeka Rubena (4).