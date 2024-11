Zdravotné problémy Márie Čírovej: NÁHLE ruší všetky plány!

Mária Čírová (Zdroj: Instagram MC)

Hlas je pre spevákov ich najdôležitejším nástrojom, ktorým vyjadrujú emócie, myšlienky a hudobné posolstvá. Je to základný prostriedok, ktorý im umožňuje tvoriť umenie, komunikovať s publikom a vyjadrovať svoju jedinečnú hudobnú identitu. Hlas je tiež zraniteľný, čo znamená, že si vyžaduje starostlivé zaobchádzanie a ochranu pred nadmerným zaťažovaním, nesprávnou technikou alebo zdravotnými problémami.

Pre spevákov je kľúčové udržiavať si správnu techniku, hydratáciu a pravidelný tréning, aby mohli svoj hlas používať s presnosťou, vášňou a umeleckým vyjadrením. Avšak občas nastanú chvíle, s ktorými nerátame. Svoje o tom vie aj Mária Čírová, ktorá sa momentálne potýka so zdravotnými problémami. Na istý čas zrušila všetku dohodnutú prácu. Na Instagrame najprv zdieľala to, že ide na pľúcne vyšetrenie a potom vysvetlila, čo sa stalo.

(Zdroj: Instagram MC)

„V živote speváčky je hlas všetkým – nástrojom, ktorým môžem odovzdávať emócie, radosť a energiu. Ale keď je tento dar oslabený, prichádza výzva, ktorá ma núti zastaviť sa a pozrieť sa hlbšie. Keby som robila čokoľvek iné, možno by tento stav pre mňa nebol taký podstatný a mohla by som fungovať ďalej. No spevácky hlas si vyžaduje 110 % čistoty – priedušky, pľúca, hlasivky, všetko musí byť v dokonalej kondícii!!! Moje výkony sú celý život o veľkej disciplíne - žiadne bublinkové nápoje, studené nápoje, ľady, žiaden alkohol, žiadne cigarety, žiadne zbytočné ponocovania či žúrky..." začala v úvode Mária. Viac sa dočítate na druhej strane článku