Obľúbená speváčka Dáša Mamba Šarközyová a jej partner tanečník Tony Porucha sa ruka v ruke objavili na slávnostnej premiére dlho očakávanej Disneyovky Vaiana 2. Prišli spolu so svojím synčekom Manolom, pričom rodinka sa tejto udalosti nemohla dočkať. „My už sa vlastne rok na to pripravujeme. Odkedy vyšiel prvý trailer, som mu povedal, že to je ono, lebo to je jedna z jeho najobľúbenejších rozprávok.“

Prvý diel Vaiany videli nespočetnekrát a patrí medzi top rozprávky u nich doma. A hoci by sa mohlo zdať, že najväčším milovníkom rozprávok je Manolo, opak je pravdou. „My viac pozeráme rozprávky ako on. On ich niekedy prestane pozerať, že ho nebavia, a my - veď pozeraj, toto je dobré!“ prezrádza so smiechom Tony. Keď však nejde o rozprávky, ich filmové chute sa líšia. „Ja som skôr na také sci-fi, fantasy, horory, akčné a tuto moja polovička je skôr na romantické komédie,“ povedal Tony s úsmevom.

Zdá sa, že návrat do detských čias pomáha dvojici preklenúť aj náročnejšie životné obdobia. „Keď si udržíme to dieťa v sebe, tak problémy sú menej vážne a dá sa to lepšie zniesť. Takže podľa mňa trošku živiť dieťa v sebe je dobré,“ zamýšľa sa tanečník a jedným dychom dvojica odhaľuje, aké problémy ich kvária. „Asi ako každého. Niekedy sú to financie, niekedy nemá človek čas na nič, problémy v práci, podnikateľské problémy, ľudia...“ priznal otvorene tanečník. A keďže rozprávky sú úzko späté aj s blížiacim sa obdobím Vianoc, chceli sme vedieť, ako sa rodinka pripravuje na najčarovnejšie obdobie roku. A... zatiaľ nijako. „Ešte sme ani nestihli začať rozmýšľať nad tým, čo a ako, ale už to na mňa zo všetkých strán útočí,“ prezrádza so smiechom speváčka. Z jej slov je však zrejmé, že je to práve Tony, kto má vianočné sviatky pevne vo svojich rukách. To, čo dvojica prezradila, by ste veru nečakali!

Chaotické Vianoce speváčky Mamby: Hrozí, že rodina ostane bez darčekov?!