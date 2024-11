Česká hviezda prišla pri TSUNAMI o partnera (†33): Kričal moje meno a potom... Už som ho nepočula!

Petra Němcová a Simon Atlee (Zdroj: ČTK/Profimedia)

THAJSKO - Na 26. december 2004 česká topmodelka Petra Němcová (45) nikdy nezabudne. Je to totiž deň, kedy sa jej zmenil život od základov a zatiaľ čo jej sa podarilo prežiť, jej milovaný priateľ Simon Atlee zomrel. Dvojicu totiž zasiahla vlna ničivého tsunami v Thajsku. Češka si po dlhých 20 rokoch na osudné chvíle zaspomínala... A z jej slov mrazí!

O mesiac uplynie presne 20 rokov od prírodnej katastrofy, ktorá postihla oblasť Indického oceánu. 26. decembra 2004 vyvolalo zemetrasenie ničivé tsunami, ktoré zasiahlo 11 krajín a zabilo 225 tisíc ľudí. Medzi najviac postihnuté krajiny patrili Indonézia, Srí Lanka, India a Thajsko... V poslednej zo spomínaných destinácií sa v osudný deň nachádzala aj česká topmodelka Petra Němcová.

S partnerom Simonom Atleem si užívali dovolenku v thajskom Khao Laku a pomaly sa chystali na letisko, keď prívalová vlna pohltila ich bungalov. Krásna Češka skončila s panvou roztrieštenou na štyroch miestach, no najväčšiu ranu si z tragédie odnieslo jej srdce. Jej priateľ, ktorý ju čoskoro plánoval požiadať o ruku, totiž v rozbúrenom mori zahynul.

Němcová s odstupom dlhých rokov prehovorila pre časopis People o osudných chvíľach. 26. decembra vraj dvojica začala spoločnými raňajkami a pokojnou prechádzkou po pláži. Ich dovolenka sa blížila ku koncu a dve hodiny pred odletom Petra venovala baleniu a upratovaniu bungalova. Ten stál kúsok od bazéna, v ktorom sa spokojne kúpali turisti.

V sekunde sa však idylka zmenila na horor. „Všetko sa odohralo v zlomku sekundy. Pozrela som sa a videla som zbesilý pohyb a skákajúcich ľudí a v ďalšej sekunde sa vlna rúti na bungalov a rozbíja všetky sklá,“ opísala Němcová. Potom si už len pamätá moment, kedy počula svojho priateľa poslednýkrát. „Počula som, ako Simon kričí moje meno... A to bolo poslednýkrát, čo som ho počula,“ odhalila.

Petra Němcová a Simon Atlee mesiac pred tragédiou (Zdroj: ČTK/Profimedia)

Sama sa vraj zmierila s vlastnou smrťou. „V jednej chvíli som už nemohla dýchať. A pomyslela som si: To je koniec. To je môj posledný okamih. A pustila som sa. A vlastne to bol najblaženejší okamih môjho života. A potom som nejakým zázrakom mohla znova vidieť nebo,“ priznala modelka, ktorej sa podarilo chytiť veľkých listov palmy, na ktorých sa držala dlhých 8 hodín, čo jej zachránilo život.

Petra mala vážne poranenú panvu, nemohla sa hýbať a necítila si nohy. Uvedomovala si vraj len obrovskú bolesť a hrôzu z toho, čo sa okolo nej deje. Všade počula zúfalý krik, ktorý postupne prechádzal do desivejšieho ticha. Deti sa totiž na stromoch dlho neudržali. „Po pol hodine som ich už nepočula. A to znamenalo, že sa neudržali. Nemohla som k nim doplávať, pretože ma uväznili trosky. V ten deň som nemohla pomôcť. Nemala som na výber,“ dodala Petra.

Po tejto tragédii v roku 2005 založila celosvetový fond Happy Hearts Fund, ktorý stavia bezpečné školy v oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami. Aj táto aktivita jej pomohla sa dostať cez stratu svojho priateľa. Dnes je Němcová opäť šťastná - pred piatimi rokmi sa vydala za podnikateľa Benjamina Larretcheho a majú 5-ročného syna Bohdiho.

Petra Němcová a Simon Atlee len mesiac pred tragédiou (Zdroj: ČTK/Profimedia)