Patrik Herman sa musel SŤAHOVAŤ: Z domova ho vyhnal častý problém Bratislavčanov

Patrik Herman je ozajstná osobnosť televíznej obrazovky. Svojimi reportážami v reláciách Lampáreň či Občan za dverami neraz pomohol mnohým ľuďom. Avšak napriek tomu, že je zvyknutý pomáhať druhým s ich problémami, v riešení tých vlastných sa občas cíti bezradný. „To je tak trošku problém, obuvník chodí bosý. Ja sám svoje problémy neviem riešiť a moja rodina si, žiaľ, musí pomôcť sama. Už pochopili, že žiadna protekcia neexistuje,“ priznal Patrik s pokorou.

On sám bojuje s bežnými problémami, ktoré mu niekedy prerastajú cez hlavu. „Tiež si niekedy neviem poradiť a niekedy som naozaj bezradný a neviem komu zavolať a koho poprosiť o pomoc,“ prekvapujeme slovami moderátor a dodáva, čo mu robí najväčšie starosti. „Mňa dokážu zabiť aj obyčajné technické záležitosti, nejaké malé opravy. To ma dokáže položiť,“ hovorí moderátor, pre ktorého sa zdanlivo jednoduché opravy stávajú nočnou morou. „Pre mňa to môže byť dilema, ktorú iný vyrieši jedným telefonátom, a pre mňa je to problém na dva mesiace.“

Najväčšou výzvou však bolo samotné sťahovanie do iného bytu. „Áno, sťahoval som sa z Petržalky do Petržalky, z jedného konca na druhý, ale život je zmena. Aj prácu som zmenil, tak som zmenil aj bývanie,“ zhodnotil s pokojným nadhľadom. Priznal, že aj tu potreboval pomoc ľudí, pretože: „Pre mňa logistika a ja som ešte Monk, ktorý má obrovský problém, že musí byť všetko tip top, musí byť všetko pooznačované, tak toto sú pre mňa zabijácke veci, kedy som absolútne bezradný,“ šokuje svojimi slovami obľúbený moderátor.

