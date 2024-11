Rodinné tajomstvo Lukáša Adamca: Starší brat má Downov syndróm a autizmus!

Lukáš Adamec (Zdroj: Ján Zemiar)

Známy slovenský spevák Lukáš Adamec sa tento rok stal súčasťou kampane na podporu slovenských paralympionikov. Téma ľudí, ktorí to v živote namajú jednoduché, je preňho o to aktuálnejšou, že sa s ňou stretával od svojho narodenia. Prezradil to v týždenníku Rytmus života.

„Ja si to uvedomujem celý život. Mám totiž brata s Downovym syndrómom a autizmom. Táto skúsenosť vás naučí ďakovať za to, že ste zdravý a máte zdravé deti, každý deň. Naučí vás vážiť si to a podľa toho sa aj k sebe správať,“ vyjadril sa Adamec a prezradil, že kvôli svojmu staršiemu bratovi Matejovi to nemal ľahké ani on.

„Samozrejme, ako dieťa sa nevyhnete tomu, aby na vás ukazovali prstom, že ste ten z tej rodiny s postihnutým dieťaťom. Možno je to tým, že mnoho ľudí u nás sa nemá dobre a tej ubolenej duši akoby robilo dobre, keď počuje, že niekto iný sa má ešte horšie. Je to smutné. Jednak tým ľudí s akýmkoľvek znevýhodnením vylučujeme a ubližujeme im, a ešte sa aj sami oberáme o to, čo nám dávajú,“ pokračoval.

A milovaný brat mu toho dal veľmi veľa. „Keď vám totiž takýto človek prejaví lásku alebo akúkoľvek emóciu, tak si môžete byť istí, že sú to tie najúprimnejšie city, aké sa vám kedy dostali. Tam nie je žiadne klamstvo, faloš, pretvárka. On sa nikdy neusmieva preto, že sa to od neho čaká, netlieska vám, lebo je to slušné. Pri mojom bratovi vždy viete, že keď sa teší, tak je s vami naozaj rád a asi ste urobili niečo, z čoho má naozaj radosť. To od nikoho iného nezažijete,“ dodal.

Lukáš Adamec (Zdroj: RTVS)