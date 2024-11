Známa tvár z Markízy: Po ROZCHODE s moderátorkou... Ukázal NOVÚ frajerku!

(Zdroj: GettyImages)

Maroš Krivosudský sa aktuálne objavuje na obrazovkách televízie Markíza. V šou Extrémne premeny zastáva funkciu výživového poradcu. Veľa sa však v minulosti popísalo aj o jeho súkromnom živote. Pred pár rokmi totiž začal chodiť so slovenskou moderátorkou Katarínou Beccou Balážiovou. Po istom čase však v tajnosti išli od seba. To, že sa rozišli, sa prevalilo len tento rok vo februári. Spolu už však neboli dlhšie. Dôvod, rozchodu nikto z dvojice neprezradil. Moderátorka však priznala, že ju to poznačilo.

(Zdroj: Instagram M.K.)

„Vyzerám, že sa bavím a že je to veľká sranda mať v ruke infúziu na festivale, veď no big deal. Pravda je taká, že keď som sa dozvedela krátko po veľmi bolestivom rozchode, že môj ex je na festivale, psychika ma zložila. Namiesto toho, aby som sa po infúzke dala do kľudu, išla som na drink do partie, kde bol aj on s úsmevom na tvári, čo ma vtedy položilo,“ uviedla v júni. „Na druhý deň sme si povedali nepekné veci a zomlelo ma to tak, že doteraz si ten deň pamätám ako jeden z najhorších v mojom dospelom živote. Moje zranenie potom nabralo tak šialené rozmery, že som si nedokázala ani zavolať pomoc. Doteraz neviem, ako som prežila tú noc, no pamätám si, že som ráno ledva zavolala do IPčka Marekovi Madrovi,“ pokračovala s tým, že za ním prišla trasúc sa v stave, že len čo prekročila prah dverí, sa zložila k zemi.

(Zdroj: TV Markíza)

„Všetky vety, na ktoré som chcela zabudnúť, mi hučali v hlave silnejšie a silnejšie. Je to rok odvtedy a stále ma pri tejto spomienke strasie. Mojich najbližších ľudí tiež, nebyť nich, neviem kde by som dnes bola. Psychické zranenia bolia a môžu sadnúť aj na detské traumy či dostať človeka do ničivej špirály, ktorá ho môže zlomiť. Ja som pomoc našla,“ dodala. Obaja od toho momentu išli vlastnou cestou. A zatiaľ čo Becca zverejnila svoj nový vzťah, Maroš bol so svojím milostným životom už o čosi opatrnejší. Doteraz totiž verejnosť nevedela, že má po svojom boku novú kočku. Priznal to až teraz, po roku randenia, prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Aha, toto je jeho nová partnerka!