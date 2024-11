Simona Simanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Nemôže by pyšnejšia! Moderátorka Simona Simanová, ktorá je tvárou spravodajstva RTVS je hrdou mamou synčeka Lucasa. A ten sa prednedávnom predstavil v úlohe modela! „Prvýkrát v živote predvádzal, takže musím povedať, že mala som totálny stres z toho. Doma som ho cepovala, ako má chodiť, čo má robiť,“ priznala Simona. „Ale on je chlapec, jednoducho sa tam prešiel, neriešil to a celkom pekne to vyzeralo, takže som naozaj pyšná mamina.“

Jedným dychom však dodáva, že na svojho syna Lucasa, ktorého vychováva s tenistom Lukášom Lackom, je poriadne prísna a inak to nebolo ani v prípade módnej prehliadky. Lucas to však, zdá sa, berie s prehľadom. „On je na to zvyknutý, ja som taká dosť prísna, chudák, musel si zvyknúť,“ smeje sa. Krásna moderátorka však na prísnu výchovu svoje dôvody: „Chcem, aby robil veci dôsledne, chcem ho niečo naučiť, kým je malý.“

Ako však prezradila, prísna zďaleka nie je len na syna, ale aj na seba. „Mám veľkú sebadisciplínu, to mám asi z plávania ešte,“ prezrádza a zároveň dodáva. „Je len veľmi málo vecí, kde som so sebou na sto percent spokojná. Myslím si, že stále sa dá zlepšovať, stále sa dá robiť niečo lepšie a lepšie, a ja sa snažím každý deň byť lepšou verziou, lebo verím, že sa to dá.“

Posúvať sa tak chce v každej oblasti svojho života a ako prezradila, má mnoho nesplnených snov, a to nielen pracovných. A hoci bola vo vyjadreniach opatrná a väčšinu z nich si necháva pre seba, jedným cestovateľským sa predsa len pochválila. Či je rovnaký dobrodruh aj jej syn Lucas prezradila v rozhovore a zdôverila sa aj s tým, ako ona sama zvláda životné prehry.

Simona Simanová drží nad synom pevnú ruku: Je prísna mama! Dokáže to aj pri sebe? (Zdroj: NL/TH)