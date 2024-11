Kristínu Madarovú opäť obliekli do SEXI negližé: Kráska rieši nepríjemný PROBLÉM!

Kristína Madrová (Zdroj: STVR)

Kristína Madarová študovala herectvo v Londýne, ale živila sa aj ako barmanka na Cypre. My ju poznáme ako ambicióznu zdravotnú sestru zo seriálu Sestričky, zahviezdila však aj v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, kde sa predviedla nielen ako speváčka, ale aj ako sexi žena. Keď stvárňovala zmyselnú Shakiru, mala na sebe úsporný kostým, ktorý zvýraznil jej ženské krivky a na pódiu predviedla poriadne horúcu šou, pri ktorej mohli chlapi na jej mega dekolte oči nechať.

Videli sme ju v mnohých outfitoch, v prezlečení za muža či dôchodkyňu, ona sama má však najradšej tepláky a v lete rada behá po lese bosá. Svojho času prezradila aj to, že nenosí tangáče a určite by si na seba nedala nič z latexu. Avšak človek mieni, Pán Boh mení. Alebo v jej prípade režiséri a kostyméri. A tak sa stalo, že v najbližšej epizóde seriálu Slasti strasti sa Kristína objaví v negližé.

Príbeh Všetko najlepšie s humorom odhaľuje náročnosť partnerských vzťahov. Denisa (Kristína Madarová) každoročne na manželove narodeniny robí všetko pre to, aby ho rozmaznala – pripraví špeciálne raňajky, zvolí dokonalý darček, pripraví chutnú večeru či peknú oslavu v kruhu rodiny. Už roky sa tento scenár nemení. Tentoraz to však chce zmeniť a pripraviť svojmu manželovi Richardovi (Braňo Mosný) skutočné narodeninové prekvapenie. Keďže nechce, aby manžel niečo tušil, tak sa od rána tvári, že ju čaká náročný pracovný deň, nič nestíha ... Jednoducho to vyzerá tak, že na Richardove narodeniny úplne zabudla. Sklamaný manžel preto operatívne vymyslí plán ako si deň spríjemní po svojom. Keď už nič, tak aspoň pohárik s kolegom Igorom (Peter Nádasdi) bude adekvátny náhradný program. Ale nič nie je tak, ako sa zdá. Deniska sa poctivo na tento špeciálny deň pripravila a Richard jej svojím rozhodnutím poriadne zamieša karty. Pozrite si ukážku a zabavte sa na situáciách, ktoré mnohokrát vznikajú len preto, že si partneri vo vzťahu vytvárajú vlastné scenáre namiesto toho, aby spolu komunikovali. Nenechajte si však ujsť príbeh zo života, v ktorom sa zasmejte na zápletkách, ktoré prináša každodenný život, vo štvrtok večer o 21.55 na Jednotke!

Madarovú opäť obliekli do SEXI negližé: Kráska rieši nepríjemný PROBLÉM! (Zdroj: STVR)