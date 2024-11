To je ŠIALENÉ: Počas tlačovky Celebrity Combat sa VŠETCI pobili... Aj ženy!

Celebrity Combat (Zdroj: Instagram CC)

Celebrity Combat sa blíži. Galavečer sa bude konať už 7.12. a veruže sa máte na čo tešiť. Zápasy budú plné hviezdnych mien. V ringu sa ukážu napríklad farmári Imi Baron Štefaník, Henrich Kuľko, Matej Hrušovský či Nikola Ďuriš Komorová, spevák David Key, kontroverzný Slovák Pali Hari, pornoherečka Nikola Lauberová i bývalý pornoherec Robert Rosenberg.

Tlačové konferencie slovenskej organizácie sú vždy nabité istou kontroverzitou. Na jednej z nich spomínaná česká pornoherečka ukazovala svoje nahé prsia. No a ani táto tlačovka nebola výnimka, čo sa týka bizarností. Počas nej sa totiž všetci vrhli na seba, pobili sa a nadávali si. No a do roztržky sa zapojili aj ženy! Video si môžete pozrieť nižšie.

POZOR, video obsahuje vulgarizmy!