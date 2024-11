Nela Pocisková (Zdroj: Ján Zemiar)

Nela prezradila, že jej účasť na premiére bola prejavom podpory Celeste Buckingham, s ktorou ju spája priateľstvo. „Celeste mi bola krstiť môj album a na oplátku som sa rozhodla, že ja prídem podporiť ju, pretože sa mi páči tento projekt. Myslím, že by sa malo o téme rozprávať a tým pádom som sa rozhodla, že mám tu byť.“ Ide o to, že aj my dospelí pociťujeme neistoty, sme v nepohode, porovnávame sa s inými... možno máme potrebu vyhovieť všetkým okolo, rozdať sa... niektorí sú možno tesne pred vyhorením. Nevieme sa s tým vysporiadať a kvári nás nespokojnosť.

A hoci je Nela úspešná speváčka a herečka, aj ona má dni, kedy nie je spokojná sama so sebou:šokuje svojimi slovami Nela, ktorá odhaľuje pozadie svojej dlhoročnej kariéry, ktoré zďaleka nie je také ružové ako vyzerá.

Úspech vidí teda v niečom celkom inom. „Pre mňa úspech neznamená vôbec automaticky šťastie, ani trochu. Šťastie musí vychádzať podľa mňa z úplne iných vecí, tak nejak zvnútra a vlastných morálnych hodnôt, ktoré by ten človek mal mať. Lebo toto je všetko tak pomyselné, ono vypne sa kamera, zhasnú lampy, zavrie sa opona a čo teraz?“ nahlas sa zamýšľa a odpovedá aj na otázku, čo ju robí šťastnou. „Mňa konkrétne robí šťastnou moje vnútorné naplnenie.... Kedy sa cítim, že to, čo robím, má zmysel. Kedy robím to, čo ma baví, čo naozaj robiť chcem. Kedy to nerobím len preto, lebo mi niekto druhý povie, že toto by si mala, takto by si mala vyzerať, toto si obleč, tam choď a toto povedz.…“ nešetrí úprimnosťou speváčka.

Nela je však v prvom rade mamou a rodina a deti sú pre ňu všetkým. „Pre mňa je šťastie moja rodina, moje zázemie, moje bezpečie, môj oporný stĺp, čo je Filip a moje deti. Takže ja to šťastie vidím v týchto hodnotách.“ Nela aj po dvoch pôrodoch vyzerá fantasticky a pýši sa priam dokonalými krivkami. V rozhovore prezradila aj to, čomu za ne vďačí!

Skrytá nespokojnosť Nely Pociskovej: Odhalila tienistú stránku úspešnej kariéry! (Zdroj: NL/TH)