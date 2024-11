Pečie celé Slovensko (Zdroj: STVR)

Drobná cukrárka Elizabeth je najstaršou súťažiacou v aktuálnej sérii šou Pečie celé Slovensko. Počas piatich súťažných kôl ukázala, že sa nenechá zahanbiť svojimi mladšími súpermi a veľakrát sa podelila o svoje skúsenosti. Jej dobrosrdečnosť a ochota pomôcť sa jej vyplatila, keďže v tomto kole bude pomoc ostatných pekárov potrebovať ako soľ. Podarí sa im spoločne zachrániť cukrársku katastrofu?

Snáď nedostane kolaps ako sympatický Martin, ktorý v minulom kole vystrašil všetkých svojim zdravotným problémom. Do šiestej epizódy sa však vrátil v plnej sile a moderátorom Jurajovi Bačovi a Milanovi Juniorovi Zimnýkovalovi prezradil, že v minulosti sa živil aj ako DJ. Martin sa najprv venoval futbalu, no po zranení musel svoju športovú kariéru zavesiť na klinec a rozhodol sa venovať hudbe ako „DJ Crazy“. Zaskočeným moderátorom dokonca predviedol, ako vyzerali jeho vystúpenia a z výkonu tohto pekára pôjdete do kolien. Pozrite si v ukážke, ako Martin predviedol svoje DJ-ské zručnosti a nenechajte si ujsť množstvo zábavných momentov a inšpirácií v premiérovej epizóde štvrtej série šou Pečie celé Slovensko v nedeľu o 20.30 na Jednotke!

Šikovný pekár odhalil svoju minulosť: Veď on bol… Moderátori v nemom úžase! (Zdroj: STVR)