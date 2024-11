Pečie celé Slovensko krstilo TRETIU KNIHU: Fúúúha, TAKTO cukrárku Jožku diváci EŠTE NEVIDELI!

Krst pekárskej knihy Pečie celé Slovensko 3 (Zdroj: Ján Zemiar)

Relácia Pečie celé Slovensko si získala pozornosť a srdcia státisícov divákov a diváčok, čo potvrdzuje aj v aktuálnej štvrtej sérii. Po úspechu kníh plných inšpiratívnych receptov z prvých dvoch sérií tejto šou sa fanúšikovia dočkali aj tretieho pokračovania.

V piatok 8. novembra bola na knižnom veľtrhu Bibliotéka do života slávnostne uvedená pekárska kniha Pečie celé Slovensko 3 z Vydavateľstva Slovenskej televízie a rozhlasu. Cukrovými ozdobami ju medzi čitateľov vyprevadili zástupca generálneho riaditeľa STVR Igor Slanina a víťazka 3. série šou Timea Strnálová za prítomnosti porotkýň Petry Tóthovej a Jozefíny Zaukolcovej.

Krst pekárskej knihy Pečie celé Slovensko 3 (Zdroj: Ján Zemiar)

Krst pekárskej knihy Pečie celé Slovensko 3 (Zdroj: Ján Zemiar)

No a práve druhá z menovaných prekvapila svojím vzhľadom. Porotkyňu Jožku totiž diváci na obrazovkách STVR vídajú vždy ako najväčšiu profesionálku. Namiesto bežného oblečenia, má zakaždým oblečený nejaký vkusný cukrársky rondon. O to väčším prekvapením bolo, keď sa na krste pekárskej knihy Pečie celé Slovensko 3 objavila v civile. A veľmi jej to pristalo!

Jožka Zaukolcová (Zdroj: Ján Zemiar)