Michal Ego Straka (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenský raper Ego, vlastným menom Michal Straka, sa prednedávnom predstavil opäť v polohe modela! Nebolo to prvýkrát a zdá sa, že táto rola sa mu celkom zapáčila. „Mám rád túto módu elegantnú, lebo v podstate aj som študoval právo, čiže je to k tomu dosť príhodné,“ prezradil Ego s úsmevom. Móda mu evidentne nie je cudzia a zdá sa, že si na svojom štýle potrpí. Jedným dychom však dodáva, že mladí ľudia ju častokrát veľmi podceňujú. „Podľa mňa mladí chalani to berú dosť na ľahkú váhu, ale keď chceš byť braný seriózne, tak by si mal do toho zabŕdnuť občas,“ dodáva raper.

Ego však nič nenecháva na náhodu a svoj štýl berie vážne nielen v súkromí, ale najmä na pódiu. „Spevák keď je na pódiu, mal by žiariť, čiže je to dôležitá imidžová vec.“ Raper, ktorý zasvätil celý svoj život hudbe a je členom zoskupenia Kontrafakt, ktoré patrí u nás aj v susedných Čechách k najúspešnejším hip hopovým formáciám, má však aj zadné vrátka. Vedel by rap zavesiť na klinec a vrátiť sa k právnickemu chlebíčku? „Vedel, ale dnes to ide všetko dole na hodnote, lebo si to zistíš na nette. Ale áno, asi hej, stále nad tým viac rozmýšľam a som v tom stále aj jednou nohou, čiže udržujem sa v kontakte s právnickou agendou,“ prekvapuje svojimi slovami Ego. Zdá sa, že tak skoro to však predsa len nebude, nakoľko Ego má veľkolepé hudobné plány, ktoré potešia nejedného fanúšika. Chystá sa totiž nahrať najlepší album v histórii ľudstva! A nám prezradil detaily!

Raper Ego šokoval slovami o kariére: Naozaj by niečo takéto urobil?! (Zdroj: NL/TH)