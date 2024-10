Nechutné detaily! Sexuálny predátor z východu Ladislav lákal deti na cukríky: Odviedol ich do chaty a pohlavne zneužil

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SOBRANCE - Nechutný prípad sa odohral na východe Slovenska v Sobranciach. Ladislav (31) lákal deti na cukríky do chyže, kde ich pohlavne zneužíval. S deťmi, z ktorých najmladší mal len 7 rokov, mal aj pohlavný a análny styk. Deti nakazil syfilisom.

Hotová hrôza sa odohrávala v Sobranciach v Košickom samosprávnom kraji. Začiatkom roka si rodičia detí začali všímať príznaky syfilisu, a preto vyhľadali lekársku pomoc. Po diagnostikovaní ochorenia sa prevalilo nechutné vyčíňanie 31-ročného Ladislava.

Podľa mamy jedného z chlapcov mal Ladislav lákať deti na cukríky a následne ich odviezol do chyže. "Vzal všetky deti do chyži, že zobral cukríky a ich lákal cukríkmi a tak im dával sa obchytkávať," poznamenala pre portál noviny.sk. V chyži si mali deti prejsť hotovým peklo. S deťmi mal mať podľa portálu orálny alebo análny pohlavný styk, a to či už násilím alebo s ich súhlasom. Najmladšia obeť tohto sexuálneho predátora, ktorú nakazil syfilisom, mala len 7 rokov. Celkovo nakazil deväť detí.

Policajti muža zadržali a obvinili. "Vyšetrovateľ zo sexuálneho zneužívania, prečinu ohrozovania pohlavnou chorobou a zločinu sexuálneho násilia v štádiu pokusu obvinil 31-ročného muža z okresu Sobrance," uviedla hovorkyňa KR PZ Lenka Ivanová. Ladislav sa tak postavil pred michalovský súd, ktorý mu vymeral 7 rokov nepodmienečne a sexuologické liečenie v ústave. Prokurátor však s rozsudkom nebol spokojný, a preto si spis prevzal krajský súd. Ten Ladislavovi trest sprísnil a vymeral mu 9 rokov nepodmienečne a uložil mu aj sexuologické liečenie v ústave.

"Súdom uložený trest podľa môjho názoru spĺňa funkciu generálnej prevencie a je nutné povedať, že musela byť zohľadnená aj tá skutočnosť, že u obžalovaného bola z časti vymiznutá ovládacia schopnosť vo vzťahu ku jeho subjektívnej stránke," informoval prokurátor Milan Filičko. Podľa sexuologičky Danice Caisovej ide o takzvanú efebofíliu, ktorá sa nedá úplne vyliečiť. "Učíme mužov ako sa vyhnúť kontaktu s týmito deťmi a keď to nestačí tak potom ešte ponúkame antiandrigénovú liečbu, krajné riešenie je kastrácia, o ktorú si teda daný muž musí podať žiadosť," poznamenala pre portál.