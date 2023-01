KAUZA Známe Slovenky sa pustili do TV hviezdičky: Dokáže vraj vyliečiť aj nemožné... PODVOD?!

BRATISLAVA – Včera sa internetom začala šíriť kauza, ktorá pohla nejednou známou osobnosťou zo slovenského šoubiznisu. Už sa dlhšie nemohli pozerať na to, čo rozchyruje bývalá hviezda jednej z jojkárskych šou. Je to vraj podvodníčka!

Martina Horňáková alias Moma je známa svojou rozbehnutou kariérou na sociálnych sieťach, kde si vybudovala veľmi silnú základňu fanúšikov. Tí ju v jej názoroch podporujú a zväčša s ňou súhlasia. Na to, čo šíri na svojom Instagrame, si dáva veľký pozor, keďže ovplyvňuje nespočetné množstvo mladých i starších ľudí. To však nie je prípad televíznej hviezdy, do ktorej sa Moma pustila.

Ľudia, ktorých v živote postretlo vážne ochorenie, niekedy už zo zúfalstva siahnu po hocijakej pomoci veriac, že sa vyliečia. Youtuberku rozhorčilo najmä to, že súťažiaca z jojkárskej zoznamky vraj šíri bludy, ktoré môžu mať na svedomí nejeden ľudský život.

„Keď ste zúfalý rodič, ktorému ochorie dieťa, ja si pamätám, ako zle to znášali moji vlastní rodičia, tak naozaj sa chytíte akejkoľvek možnosti, čohokoľvek, čo vám dá trošku nádeje, ale to je tak nechutne zvrátené zarábať na ľudskom nešťastí a na tom, že je niekto bezradný,“ načala túto kauzu.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram M.H.

Samotnej Mome bolo zistené autoimunitné ochorenie, s ktorým sa musela naučiť žiť, takže presne vie, o čom hovorí a prečo jej na tom tak záleží. Sama po dôkladnom preskúmaní svojej choroby a po poradenstve so špičkovými lekármi vie, že sa jej cukrovka vyliečiť žiadnym spôsobom nedá. Opak však tvrdí Martina Malinová známa z jojkárskej šou Take me out.

Na svojom instagramovom účte sa prezentuje tým, že dokáže vyliečiť rôzne závažné ochorenia, ako napríklad spomínanú cukrovku, demenciu, cirhózu či rakovinu. A to zďaleka nie je všetko. Tieto informácie rozhorčili aj ďalšie mená zo slovenského šoubiznisu. Pohlo to aj moderátorkou Katarínou Balážiovou alias Beccou, novinárkou Zuzanou Hanzelovou či influencerkou Luciou Almaksus.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram Z.H.

Tá má dokonca so spomenutou Martinou aj zlú skúsenosť z minulosti. „A presne ja som takto pred dvomi rokmi poukazovala na tento podvod, pretože tvrdila, že úzkosti, panická porucha a depresia sa dajú vyliečiť bez odborníkov a len nejakými šalamúnskymi metódami,“ vyjadrila sa Lula. V tomto prípade sme sa obrátili ako na Momu, tak aj na Martinu.