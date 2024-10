SPOVEĎ Matúša Kolárovského o ABSTINENCII: Ako dlho je ČISTÝ a doživotné pokušenie!

Matúš Kolárovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Matúš Kolárovský má za sebou strastiplnú cestu. Závislosť na alkohole a drogách ho dohnala až do rúk lekárov a na psychiatrické liečenie. Dnes je už absolútne čistý a otvorene o svojej ceste porozprával po módnej šou na Bratislavských módnych dňoch, kde sa zaskvel ako spevák i ako model spolu s Egom a Thiou Vittekovou: “Od 17. januára som nemal nič… Mám brutálnu motiváciu v podobe malej dcéry“, priznal Matúš s odhodlaním vydržať a nepoddať sa. Zároveň vyjadruje uznanie a poďakovanie ľuďom, ktorí stoja pri ňom a pomáhajú mu. „Veľmi rád budem jeden z tých ľudí, ktorý sa bude vedieť pozrieť do očí nejakého závislého človeka a povedať mu, že sa to dá zvládnuť“.

Keď mu teda niekto ponúkne pohár vína či iného alkoholu, odmietne. Tých, ktorí nevedia o Matúšovej závislosti, ostanú prekvapení. „Ó, ty nepiješ,“ reagujú a Matúš vraj nemá chuť niečo vysvetľovať. Hranica je však krehká a nie je ťažké znova skĺznuť na zlé chodníčky. „Môže sa reálne stať hocičo, dokonca mi môže byť až moc dobre… som abstinujúci závislák, čiže viem, že tieto veci nechcem a dávam si preto na to pozor.“ Dnes chápe, že alkohol mu nič nedáva. „Už len to, že som tomu podľahol je veľké zlyhanie a to, že som to bagatelizoval ako sa len dalo…“ sype si popol na hlavu. Dokáže si odpustiť veľké sklamanie?

