To myslí vážne? Ego o daroch pre ženy, na ktoré MÁ MAŤ každý chlap: Veď to je na HYPOTÉKU!

Michal Ego Straka (Zdroj: Ján Zemiar)

Ego, vlastným menom Michal Straka, je známy nielen svojím hudobným talentom, ale aj nezameniteľným štýlom. Ako raper si na módu potrpí a dokázal to aj na nedávnej módnej prehliadke, kde sa on sám predviedol v úlohe modela a v elegantnom ľanovom obleku z dielne Lombardi vyzeral skvelo. V otázke, či má radšej predvádzacie mólo alebo mikrofón, má však Ego jasno. „Radšej rapujem. Kebyže môžem, ale to nikomu nehovor, tak rapujem zadarmo od rána do večera,“ prezradil s úsmevom.

Ruka v ruke s tým však ide aj imidž a na ten si úspešný raper potrpí. „Mám rád túto elegantnú módu, študoval som právo a je to celkom príznačné. Keď chceš byť braný trochu seriózne, tak by si mal zabrúsiť do toho,“ dodáva Ego, ktorý si za roky vo svete hip hopu vybudoval vlastný štýl. Ako však prezradil, sem-tam potrebuje aj pomocnú ruku. „Pomáha mi, keď to potrebujem doklepnúť s farbami, segra,“ priznal. Prekvapujúco mu do obliekania jeho manželka príliš nehovorí: „Nie, tá vôbec. Niekedy áno, ale keď od nej chcem, nech mi poradí, tak ona má z toho stres,“ dodáva so smiechom.

Ako však prezradil, on sám je vášnivý nákupný maniak a rád sleduje módne trendy. „Baví ma to, občas si naštudujem alebo si pozriem nejaké zahraničné prehliadky, a vtedy chytím takú chuť, že niečo z toho. Napríklad tento rok ide vysoký pás, tak zrazu sa mi zdajú všetky gate s nízkym pásom, že nefungujú,“ objasňuje a zároveň odhaľuje, na čom si najviac potrpí. „Biele tenisky musíš stále obmieňať, lebo tie sa nedajú udržiavať, to je taký spotrebný tovar,“ dodáva s tým, že na teniskách si ulietava najčastejšie. Dokonca si spomenul aj na nepríjemnú skúsenosť s obľúbenými teniskami, ktorých cena sa pohybovala v tisícoch! V rozhovore však neváhal prezradiť, aký najdrahší kúsok má vo svojom šatníku a čo všetko by mal dožičiť - rozumej kúpiť - svojej manželke každý muž! Nejeden by sa poriadne zapotil...

