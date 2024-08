Mairee 7 rokov po vážnej nehode: Známejší v ZAHRANIČÍ ako na Slovensku?! Kvôli TOMUTO patrí medzi špičky

DJ Mairee (Zdroj: Ján Zemiar)

DJ Mairee, vlastným menom Miroslav Svatý, je nielen známy DJ, ale aj producent a skladateľ, ktorý svojou skladbou “PAPAPA” pred 6 rokmi rozvíril slovenský youtube. Dnes má vyše 16 miliónov videní a je prvým slovenským DJ-om, ktorému sa podarilo vypredať bratislavskú Incheba Expo Arénu. Pred siedmimi rokmi mal však desivú nehodu, z ktorej sa dostáva dodnes. Napriek tomu žne jeden úspech za druhým. „Zdravotne som sa snažil dať dokopy, práve som prišiel z Tomorowlandu, čo je najlepší festival na svete. Bol som dva víkendy po sebe, prvý víkend som bol ako hosť na hlavnom pódiu, čo bola obrovská pocta a druhý víkend som mal svoju vlastnú šou na menšom pódiu, ale aj tak to bolo veľmi príjemné a veľmi sa z toho teším.“

Cesta k úspechu však nebola podľa jeho slov jednoduchá. „Ja tomu hovorím, že je to beh na dlhé trate. Bolo to čisto cez hudbu, ale trvalo to dosť dlho. Postupne každou pesničkou som rástol, dostával sa vyššie a vyššie vo svete a postupne som sa prepracoval k tomu, aby som bol pozvaný aj sem“.

Pre Maireeho je Tomorrowland splneným snom a niet sa čomu čudovať. Po boku svetoznámej belgickej DJ-ky MATTN odprezentovali svoj spoločný remix “Girls wanna have fun“ pred viac ako 100-tisíc ľuďmi. Tu však jeho ambície zďaleka nekončia. „Výzvou je, aby moju hudbu poznali na celom svete a kdekoľvek prídem, prišli na moje vystúpenia ľudia“.

Aktuálne známeho DJ-a čaká Asia tour a dokonca aj ďalšie vystúpenie na Tomorrowlande, tentokrát na slnečnej Ibize. Tam sa fanúšikovia môžu tešiť opäť na jedinečné a originálne vystúpenie, nakoľko Mairee nikdy neopakuje tú istú šou dvakrát. A hoci vie ľudí vďaka svojej energii a hudbe dostať do varu, dokáže si poradiť aj keď sa ľudia nebavia. „Je mi to úplne jedno, ja si idem ďalej svoje, stále sa usmievam, dávam plnú energiu a väčšinou to tých ľudí otočí. Tá energia a pozitivita to predá“, prezrádza svoje know-how Mairee. Aj vždy dobre naladený DJ má však aj dni, kedy sa mu energia na vystúpenie berie viac než ťažko. V rozhovore porozprával nielen o tom, ale aj o náročnom období po nehode, kedy si od DJ-ingu musel dať na viac ako osem mesiacov stopku!

Mairee 7 rokov po vážnej nehode: Známejší v ZAHRANIČÍ ako na Slovensku?! Kvôli TOMUTO patrí medzi špičky (Zdroj: NL/Ján Zemiar)