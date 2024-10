Alena Heribanová (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Alena Heribanová je ostrieľaná moderátorka, ktorú dnes len tak čosi nezaskočí. V začiatkoch to však bolo iné!

K legendárnym hlásateľkám Slovenskej televízie patrila bezpochyby aj vynikajúca moderátorka Alena Heribanová. V štúdiu relácie Záhady tela nedávno prezradila, ako spolu vo vtedajšej dobe hlásatelia vychádzali, či sa navzájom podporovali alebo boli skôr konkurentami.

My sme sa však v rozhovore vrátili ešte ďalej, do čias Heribanovej hlásateľských začiatkov, ktoré ako priznala boli viac než náročné. Dnes na ne však spomína s úsmevom.Napriek počiatočným stresom však zabojovala a stala sa jednou z najobľúbenejších tvárí televíznych obrazoviek.

Počas jej dlhoročnej kariéry sa však ani ona nevyhla kadejakým televíznym faux pas: „Tých bolo dosť. To bolo hlavne o tom, že keď je živé vysielanie, tak nie vždy odhadnete, kedy už ste na ostrom obraze.“ A práve s tým sa spája jedna úsmevná historka, ktorú si vypočujte vo videu. Ostrieľaná moderátorka však už vtedy prekvapila svojou neuveriteľnou pohotovosťou a vynašla sa viac než bravúrne. V rozhovore sa reč zvrtla aj na súkromie a najmä na vnúčatá. Moderátorka je starou mamou vnučiek Emilky, Izabelky a vnuka Zacharyáša, ktorým sa venuje naplno, čo bolo počuť aj z jej slov plných lásky a nadšenia. Dokonca za nimi vycestovala aj do slnečného Portugalska, kde sa dcéra Tamara s manželom, fotografom Branislavom Šimončíkom zdržiava niekoľko nesiacov v roku. To, však učarovalo aj Alene a prezradila aj dôvod. Za pozretie stojí nielen tento videorozhovor, ale aj relácia Záhady tela v sobotu o 20.30 na Jednotke. Nebude v ňom síce Alena, ale určite vás zaujmú ďalší hostia relácie.

Heribanová je nadšená z toho, čo robia jej vnúčence: Oproti nim sme boli magorkovia! (Zdroj: STVR)