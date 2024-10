Malachovskej ZDRAVÝ recept, ktorý chutí aj Martinovi: To zaboduje u každého chlapa!

Iveta Malachovská (Zdroj: STVR)

Ivetu Malachovskú robia v živote šťastnou tri veci. Síce medzi nimi nevyrátala jedlo, ale určite by obsadilo jednu z 10 priečok v rebríčku. Zatiaľ nám musí stačiť informácia, že ak varí kurací perkelt alebo zapečené cukety s mletým morčacím mäsom, tak u manžela boduje.

Priznala však aj to, ktorým zlozvykom manželovi po 30 rokoch tak trochu lezie na nervy. Napriek tomu sú však manželmi na pohľadanie. Iveta s Martinom sú zladení nielen v životných témach, ale aj v cestovaní. Moderátorka má však stále aj nesplnené cestovateľské sny: „Poznám Áziu, ale chýba mi Singapur a Malajzia. Rada by som išla do Tanzánie, aj do Juhoafrickej republiky… Ten svet je taký úžasný, tak ľudia, neničme si ho a cestujme“, vraví moderátorka.

Keďže rozhovor vznikal pri nakrúcaní vedomostného kvízu, padla aj otázka, aká bola Iveta žiačka v škole. „Fantastická. Vždy som hovorila, že dievčatá s trojkami to dotiahnu ďalej ako dievčatá s jednotkami,“ čím vlastne naznačila, že nebola čistá jednotkárka. Keďže na základnej škole nemala samé jednotky, nikdy nedostala od svojej mamy hodinky, preto si to vynahrádzala sama. Vo videu sa dozviete, koľko mala Iveta hodiniek a v relácii Čo ja viem v piatok o 20.30 na Jednotke zasa uvidíte, ako obstála vo vedomostnej šou. Svoje vedomosti si tentokrát okrem Ivety preveria aj Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská.

