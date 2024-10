TAJNOSTI okolo smrti známeho českého hudobníka (†27): Mal psychické problémy!

Pavel Protiva (Zdroj: Instagram rukahore)

PRAHA - Českú republiku zasiahla pred pár dňami nečakaná smrť známeho českého hudobníka. Tento svet opustil vo veku 27 rokov. Label, v ktorom uznávaný český raper pôsobil prísne žiadal verejnosť o to, aby obmedzili šírenie klamstiev a poloprávd. Jedno je však isté, trpel s psychickými problémami.

Pavel Protiva bol úspešný český hudobník, ktorý mal u našich susedov množstvo fanúšikov. Jeho muzika zachraňovala životy ľudí, jeho však nedokázala. Raper pred pár dňami opustil tento svet vo veku 27 rokov, a tak sa stal členom klubu 27. O jeho nečakanom odchode informoval label, v ktorom pôsobil.

„S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že nás dňa 7. októbra 2024 nečakane opustil milovaný syn, brat a kamarát Pavel Protiva. Rozlúčka prebehne v úzkom kruhu rodiny a priateľov dňa 25. októbra. Prosíme všetkých fanúšikov, aby toto rozhodnutie rešpektovali,“ píše sa na profile. Pavel sa nikdy nezmieril so smrťou svojej matky. V roku 2009 sa presťahoval za otcom do Prahy, kde sa začal veľmi intenzívne venovať hudbe.

Vo svojich textoch sa veľmi často vracal k svojej milovanej mamičke, o ktorej často hovoril a tiež spomínal, že ho to za ňou ťahá do neba. Vzhľadom na to, že jeho najbližší teraz zdieľajú na sociálnych sieťach kontakty na Linku bezpečia aj psychickej pomoci, je vysoko pravdepodobné, že sa Protiva nedokázal vyrovnať s psychickými problémami a pocitom osamelosti. Otvorene hovoril aj o drogovej závislosti a užívaní liekov.

(Zdroj: Instagram)