Jakub Prachař má nový job! Perlí v Inkognite: Kým iní umierali od smiechu, Fero Joke od hanby!

Jakub Prachař a Fero Joke v Inkognite (Zdroj: TV JOJ)

Známy porotca šou Česko Slovensko Má Talent je u susedov veľmi zaneprázdnený. Práve dotočil pokračovanie filmu Vyšehrad, natáča seriál Dvojka na zabití, účinkuje v šou Máme radi Česko a česká verzia Inkognito. Práve tam perfektne exceluje a je miláčikom šou. A tak tvorcov jojkárskej obľúbenej relácie napadlo, že ho vyskúšajú aj v slovenskej verzii. Jakub natáčal celý deň, pretože sa počas jedného dňa vyrábajú tri celé relácie. „Točí sa mi výborne. Je veľká výhoda, že ma tu ľudia nepoznajú, a tak nemajú veľké očakávania. Som uvoľnený, o nič nejde. Môžem to prirovnať k tomu, ako keď ide človek hrať na dedinský futbal. Môže len prekvapiť,“ vyjadril sa Jakub.

V paneli sedel najskôr s Mišom Hudákom, Mariánom Čekovským a Jankou Kovalčíkovou, ktorá sa objavila v relácii tiež po dlhom čase, a potom sa Janka vystriedala už s pravidelným hádačom Ferom Jokeom. Táto štvorica perfektne ladila, hádači boli nadšení, Jakub Prachař sa skvele bavil a počas nakrúcania bola zábavná a uvoľnená atmosféra. Presne tak, ako to má byť. Preto je jasné, že si ho pochvaľovali aj kolegovia: „Jakub je môj dobrý kamarát, je to človek, ktorý skvele reaguje na všetky moje otázky, ktoré mu položím, počúva svojich kolegov. Myslím si, že počúvať je v Inkognite veľmi dôležité a okrem toho ešte tešiť sa z každého novovzniknutého vtipu, ktorý v relácii vytvoríme,“ povedal Marián Čekovský.

Ticho nezostal ani moderátor relácie. „V Inkognite je veľmi dôležité nájsť si svoju úlohu. Sú štyria, keby boli všetci rovnakí, bolo by to zlé. Je to ako vo futbalovom družstve. Niekto musí prihrať, iný rozohrať, iný vystreliť. Myslím si, že Michal Hudák a Marián Čekovský sú dvaja silne vyprofilovaní ľudia a k nim si sadnúť nie je jednoduché. Musí si nájsť svoju polohu a to, čo povedal Marián, musí tam zafungovať chemický vzorec a tu to zafungovalo,“ vyjadril sa Vlado Voštinár. Jakub zasa vrátil komplimenty naspäť: „Bolo by dobré, keby sa niektorí mohli naklonovať. Určite by som si och zobral k sebe do Českej republiky.“

Michal Hudák dokonca vyriekol slová, že by si Prachařa pokojne adoptovali, na čo Jakub protirečil s dôvodom: „Adoptovať by som chcel, ale vy tu nemáte povolené homosexuálne svadby, takže to nejde“. Netušil pritom, že vedľa neho sedí Ferko Joke, ktorý sa svojou orientáciou netají. Čo na margo prekvapivej reakcie Jakuba povedal Vlado Voštinár, si treba vypočuť. A vidieť treba aj reláciu Inkotnito v pondelok o 20.30 na JOJ-ke. Jakub do partie hádačov perfektne zapadol, takže tešiť sa môžete na pestré a zábavné nové časti.

Prachar ink (Zdroj: TV JOJ)