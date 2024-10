Stretnutie Hudáka a Pergnerovej po rokoch: Zaspomínali na STARÉ časy a... TOTO mu adresovala!

Inkognito (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Tereza Pergnerová aktuálne prijala pozvanie do jojkárskeho Inkognita. A svojou účasťou nepotešila len divákov ale i hádača Michala Hudáka. Zaspomínali spolu na staré časy!

Česká herečka Tereza Pergnerová zavítala ako hosť do jojkárskej šou Inkognito. Hádači mali ako obvykle v maskách uhádnuť meno celebrity, ktorá prijala pozvanie do relácie. A Tereza svojou účasťou nepotešila len divákov, ale aj samotného Michala Hudáka. Umelci majú totiž spoločnú minulosť. Po 19 rokoch zavítala na miesto, kde sa natáčali VyVolení, ktorých bola dlhodobo neodmysliteľnou súčasťou, rovnako ako on.

„Pamätáte si, keď sa VV sťahovali za dramatických okolností z Prahy na Slovensko? A teraz tu stojím... Po toľkých rokoch... A vlastne nemám slov,“ priznala prednedávnom dojato. A už je všetkým jasné, prečo razila toľko kilometrov do Bratislavy. Slovenskú verziu v tom čase moderoval spomínaný Michal Hudák. A keď zabávač Terezu uvidel, bol nadšený! Pozrite si vo videu nižšie, ako si na toto spoločne obdobie zaspomínali a čo mu adresovala. Budete sa červenať! A nezabudnite dnes o 20:40 sledovať Inkognito na Jojke.

Pergnerová - Inkognito (Zdroj: TV JOJ)