Bezdeda sa čoskoro stane druhýkrát otcom: Fuh, takto RAFINOVANE sa to nedozvedel ešte žiadny chlap

Tomáš Bezdeda (Zdroj: STVR)

Tomáš Bezdeda kvízuje hlavne na spoločných stretnutiach s priateľmi. Rád hrá aj karty či rôzne aktivity, celkom holduje takejto zábave. To je voda na mlyn pre jeho syna, ktorý hranie sa s otcom miluje. „Teraz je najväčší kamarát svetlo, všetky vypínače chce zapínať, tak trošku mám také podozrenie, či z neho nebude elektrikár, lebo zatiaľ to tak vyzerá…“ so smiechom vraví Tomáš o synovi, ktorý bude onedlho väčším bratom. Spevák prezradil aj reakciu, keď sa dozvedel, že sa stane druhýkrát otcom. „Neviem, či chcete počuť tú reakciu“, prehovoril tajnostkársky a popísal, ako rafinovane mu to manželka Ivka dala vedieť.

Bezdeda priznal, že prežíva pekné obdobie, aj keď je to dosť náročné.hovorí o synovi. Prehovoril však aj o manželke, ktorú obdivuje za to, ako statočne všetko zvláda.skláňa im poklonu. V rozhovore sa dozviete aj to, aké chystá novinky a či má čas na svoj obľúbený hokej. A ak vám Bezdedu v rozhovore bude stále málo, pozrite si aj reláciu Záhady tela v sobotu o 20.30 na Jednotke. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele okrem neho preveria aj speváci Mário „Kuly“ Kolár, Pokáč a Barbora Švidraňová.

Bezdeda sa čoskoro stane druhýkrát otcom: Fuh, takto RAFINOVANE sa to ešte nedozvedel žiadny chlap (Zdroj: STVR)