Kontroverzná Slovenka po ROZVODE: Mrazivé slová malej dcéry... Doma je často PLAČ a KRIK!

(Zdroj: TV Joj)

Influencerka Mikela má za sebou neľahké obdobie. Jej manželstvo s Mirim Vlčekom skrachovalo a dnes je už minulosťou. Podľa slov kontroverznej tmavovlásky však bolo ako zo zlého sna. Kedy si povedala dosť? „Ten bod už trval dlhšie, ale naozaj sa tam absolútne stratila dávka rešpektu, úcty a naše hádky boli extrémne psychicky náročné. Bolo to naozaj fyzicky aj psychicky veľmi zle a najväčší bod bol, keď som skončila v nemocnici, keď ma manžela napadol a keď si ma učiteľka zavolala do školy s tým, že malá sa sťažovala, že je u nás veľmi často plač, krik a maminka veľmi často plače.“

Naskytá sa teda otázka, prečo v toxickom vzťahu ostávala? „Ja som bola tak zamilovaná, že som bola ochotná odpustiť všetko. Odpustila som mu neveru, psychické týranie, znížila som sa na úroveň, že som mu aj ja ubližovala a myslím, že keď sa to raz začne a veľmi skoro sa nenastavia hranice a nestopne sa to, tak ono to bude pokračovať.“

V auguste sa kontroverzný párik rozviedol a influencerka sa už onedlho chválila novým vzťahom. To, že má pri sebe niekoho, sa vedelo už dlhšie. Pána tajomného však nikde neukazovala, no napokon predsa len odhalila, o koho ide! „Nemusela som chodiť ďaleko. Dala som sa dokopy s našim spoločným dobrým kamarátom, ktorý bol v našom manželstve s nami pravidelne a môžem povedať, že je to zdravé, je to pekné a som šťastná.“

Sám však neostal ani Mikelin exmanžel, ktorý má po svojom boku mladučkú priateľku. Na tú má však Mikela jasný názor a servítku pred ústa si nedávala. „Môj manžel má neplnoletú priateľku a on potrebuje ju. Lebo je to mladé, veľmi zamilované, hlúpejšie, naivnejšie dievča a so 17-ročným dievčaťom sa dá veľmi dobre pracovať, manipulovať, prevychovať… S takou dospelou 30-ročnou ženou už toľko toho neporobíš. Keď ona budem mať raz dieťa, tak si veľmi rozmyslí, že koho jej dovolí vo vzťahu, ale ja to stále nechávam tak, že sama uvidí. Možno, že sa našli a možno budú spolu šťastní až do smrti,“ nešetrí úprimnosťou. To, či rovnaké šťastie našla aj kontroverzná influencerka, sa ukáže časom. Napriek tomu sa v našom rozhovore skloňovalo aj slovíčko svadba! A Mikela vyšla s pravdou von!

