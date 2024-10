Libanon pod PAĽBOU Izraela: Nachádza sa tam známa Češka... Je to MASAKER, zháňame letenky do Prahy!

(Zdroj: Instagram B.M.)

BEJRÚT - Známa česká návrhárka Blanka Matragi (71) žije striedavo v hlavnom meste Libanonu a v Prahe. Jej druhý domov sa však stal cieľom izraelskej vojenskej operácie a v Bejrúte sa viac necíti bezpečne. Podľa jej slov je to masaker a zháňajú letenky do Prahy!

Ešte nedávno pridávala na sociálne siete fotky plné pohody a libanonského slnka. Situácia v druhom domove českej návrhárky Blanky Matragi sa však zo dňa na deň radikálne zmenila. V noci z pondelka na utorok totiž na územie Libanonu vstúpili izraelské jednotky. Cieľom ich vojenskej operácie je zlikvidovať jednotky a infraštruktúru teroristického hnutia Hizballáh.

A hoci návrhárka s manželom Makramom žijú v hlavnom meste Bejrút, ktoré ešte včera bolo od miesta bojov dostatočne ďaleko, dnes ráno je už všetko inak. Izraelský dron zaútočil na dom v centrálnom Bejrúte. Ten má patriť skupine Džamáa Islamíja, ktorej ozbrojené krídlo sa vraj podieľa na útokoch na severe Izraela. Dron zasiahol jedno z vrchných poschodí obytnej budovy.

„V oblastiach Hizballáhu je to masaker. Našťastie nie sme v blízkosti,“ povedala Blanka pre Super.cz. „Sme OK a v bezpečí,“ tvrdila ešte včera s tým, že napriek tomu sa necíti v Bejrúte bezpečne. A jej intuícia bola správna. Len o pár hodín totiž prišlo na prvý útok Izraela aj tam. „Zháňame letenky, už sa tešíme do Prahy,“ dodala. V aktuálnej situácii však zohnať dopravu späť do Česka nie je úplne jednoduché.

Blanka Matragi s manželom Makramom, ktorý je Libanončan (Zdroj: Instagram BM)