Libanonský premiér Míkátí vyzýva na diplomatické riešenie konfliktu s Izraelom

Míkátí zastáva názor, že diplomatické ukončenie eskalujúcej vojny by bolo "výhrou pre obe strany" – Izrael i Libanon. Domnieva sa, že takúto dohodu by rešpektovali "všetky strany".Na online brífingu zorganizovanom neziskovou organizáciou na pomoc Libanonu Míkátí vyjadril presvedčenie, že ak by bolo dohodnuté prímerie, libanonská vláda by mohla na juh krajiny vyslať 10.000 príslušníkov svojej armády.Míkátí v stredu informoval, že v súvislosti s útokmi izraelskej armády na území Libanonu opustilo svoje domovy asi 1,2 milióna ľudí.

Hizballáh v Libanone sleduje rovnakú extrémistickú a nebezpečnú ideológiu ako Hamas a strieľa na sväté miesta v Izraeli, uviedol Daniel Hagari (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Väčšina vysídlených sa presídlila do domov, ktoré vlastnia v iných oblastiach Libanonu, zostala u príbuzných alebo sa ubytovala v hoteloch či prenajatých domoch. Iní odcestovali do susednej Sýrie. V čase od 23. do 30. septembra prešlo z Libanonu do Sýrie 234.023 Sýrčanov a 76.269 Libanončanov.O nutnosti zastavenia bojov a dosiahnutia prímeria hovoril Míkátí v uplynulých dňoch na verejnosti mnohokrát. V pondelok na rokovaní s francúzskym ministrom zahraničných vecí Jeanom-Noelom Barrotom v Bejrúte uviedol, že prioritou by malo byť uplatňovanie rezolúcie č. 1701 Bezpečnostnej rady OSN, ktorá v roku 2006 ukončila vojnu medzi Izraelom a Hizballáhom.

O vývoji v Libanone a regióne vo svetle pokračujúcej izraelskej ofenzívy voči Libanonu a v palestínskom Pásme Gazy v stredu rokoval predseda libanonského parlamentu Nabíh Barrí s Mohsenom Komim, vedúcim kancelárie medzinárodných vzťahov najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.