Rytmusov životný koncert v Prahe: Vezme na pódium aj syna?! Reakcia hovorí za všetko!

Patrik „Rytmus“ Vrbovský je nielen fenomenálny raper, ale aj manžel a už piatym rokom aj otec synčeka Sanela, ktorého vychováva s manželkou Jasminou Alagič. Rytmus na svojho syna nedá dopustiť a s láskou prehovoril aj o tom, aký malý Sanel vlastne je a čo ho baví. „Hocičo, čo robia decká v jeho veku. A samozrejme to, čo vidí dajme tomu u nás, takže je to šoumen. Je to šoumen, má rád šport, objavuje svet, má veľkú fantáziu, má rád podmorský svet, chce byť potápač. Bežné veci, ako aj ostatní, vôbec by som nerobil z neho nič špeciálne“, odhaľuje čriepky zo Sanelovho života Rytmus, ktorý svojho syna chce vychovávať v čo najnormálnejšom prostredí.

Rytmus má však okrem rodiny aj iný dôvod na radosť! Už 14-teho septembra ho čaká veľkolepá udalosť, a to je jeden z najväčších koncertov jeho kariéry. Po megaúspechu so skupinou Kontrafakt Rytmus opäť vypredáva pražskú O2 Arénu, tentokrát však sólovým koncertom s názvom RYTMUS: KING FOREVER! A zdá sa, že prípravy vrcholia. „Všetko pripravené, sú ešte posledné lístky, nejakých 90% máme vypredané, takže tešíme sa na to, kedy príde ten deň, aby sme mohli odpáliť velikánsku šou.“ A o tom, že sa je na čo tešiť, svedčia aj jeho ďalšie slová. „Idem urobiť niečo nové. To znamená, že to bol Kontrafakt a teraz idem sólo. A moja sólová kariéra je niečo úplne iné ako Kotrafakt. Takže sa teším na úplne inú energiu a hlavne úplne inú formu, iné štýly, inú zábavu,“ prezrádza podrobnosti z pripravovaného koncertu úspešný raper.

Na koncert príde Patrika podporiť aj jeho manželka a najbližší, naskytá sa však otázka, či tentokrát s rodičmi pôjde aj Sanel. „Možno aj áno, možno ho zoberiem. Ale neviem ako to zoberie, či sa nebude nudiť, či to nebude moc na jeho uši,“ uvažoval nahlas Rytmus, ktorý však následne svojimi slovami prekvapil. Vo videu totiž padla zmienka aj o tom, či syna vezme na pódium! Dočká sa napokon malý Sanel svojej premiéry?

