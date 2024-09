Špekulácie o NOVEJ LÁSKE Jaromíra Soukupa: Zbalil vraj prsnatú blondínku... Kamarátku jeho EX!

(Zdroj: Instagram J.S.)

PRAHA - Po tom, čo sa Jaromír Soukup (55) a Agáta Hanychová (39) rozišli, sa v súvilosti s mediálnym magnátom písalo predovšetkým o jeho biznise. O žiadnej novej oficiálnej partnerke v jeho živote sa nevedelo. Aktuálne sa však začalo špekulovať, že zbalil známu silikónku (38)... Kamarátku jeho ex!

Takto pred rokom sa na verejnosť dostala informácia, že Agáta Hanychová a Jaromír Soukup viac netvoria pár. Modelka sa z rozchodu veľmi rýchlo oklepala a už po pár týždňoch sa usmievala v náručí svojho dávneho expartnera, ktorého si napokon vzala aj za muža. O žiadnej novej oficiálnej partnerke v živote mediálneho magnáta sa však doposiaľ nevedelo.

České médiá však aktuálne špekulujú o tom, že sa mu predsa len črtá nová láska. Vraj by mohol mať blízko k bývalej playmate a dobrej kamarátke Agáty Hanychovej, Dominike Mesarošovej. Nedávno ju totiž zachytili fotografi webu Expres.cz, ako sa vracia zo slnečného Španielska. Zaujímavosťou však je, že tým istým lietadlom priletel aj Jaromír Soukup... Navyše je o ňom známe, že na Marbelle má vilu.

Dominika Mesarošová a Agáta Hanychová sú dobré kamarátky. (Zdroj: Profimedia)

Prsnatá blondínka sa však obhajuje, že išlo len o zhodu náhod. Jej ďalšie slová však nahrávajú teórii, že medzi nimi skutočne niečo je. „Obaja sme slobodní a nezadaní. A ďalej sa k tomu nebudem vyjadrovať,“ povedala Dominika Blesku. Soukup si síce stál za tým, že dovolenku spoločne netrávili, no vraj by sa tomu rozhodne nebránil. „To, že ma spojujete s touto krásnou ženou, mi lichotí. Rozhodne by som sa tomu nebránil,“ vyjadril sa.

Ako to medzi nimi je v skutočnosti, zrejme ukáže až čas.