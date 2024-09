Známe české herečky ŠOKOVALI: Chodili s tým istým chlapom, ale... Má to háčik!

Petra Nesvačilová a Hana Vagnerová (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Známe české herečky chodili s tým istým chlapom. Možno to znie ako polyamoria, ale to by najprv o sebe museli vedieť...

Hana Vágnerová a Petra Nesvačilová sú úspešné české herečky a v súkromí aj najlepšie kamarátky. Aktuálne prijali pozvanie do relácie 7 pádů Honzy Dědka, kde šokovali priznaním. Život vie byť niekedy poriadne zaujímavý, o čom svedčia aj ich slová. Herečky sa spoznali tak, že zistili, že chodia s tým istým chlapom. V šou si na toto obdobie zaspomínali. „Spoznali sme sa na začiatku kariéry, pri nakrúcaní filmu Žralok v hlave,“ spomínala Petra.

„Robili sme tam komparz. Robili sme pozadie Oldřichovi Kaiserovi. On prechádzal, my sme sedeli na lavičke a mali sme sa baviť o čomkoľvek, a tak Peťa hneď zabrúsila do osobných sfér. A ako sme sa tak rozprávali, rozprávali, zistili sme, že chodíme s rovnakým chalanom,“ rozprávala zase Hana. „Bolo to tak, že ja som nejako hovorila, že ten môj má tetovanie, a Hanka, že ten jej tiež. Ja že ten môj má svaly, ona že ten jej tiež, a ten môj že má motorku, ten jej tiež, a môj že býva tu a ten jej tiež a robí rovnakú prácu. To je strašne zaujímavé..." doplnila ju Petra. „A potom sme si povedali, že na tri povieme to meno – a povedali sme to isté,“ spomína dnes už s pobavením Hana.

„Ale dopadlo to dobre, naše priateľstvo pretrvalo, zatiaľ čo ten chlapec nepretrval,“ dodala Petra. Totožnosť muža si však nechali pre seba. Označili to ako chybu v Matrixe. „To bola chyba v Matrixe, inak si do kapusty nelezieme. My sme sa vzájomne aj prosili, keď sme mali blbých chlapcov, aby sme sa s nimi rozišli,“ povedala Petra. „Ja si úplne pamätám tú Petinu vetu: Hán, ja ťa prosím na kolenách, už mu nepíš! A ja: Veď je fajn,“ smiala sa pri spomienke Vágnerová. „Teraz má Háňa skvelého muža,“ podotkla Nesvačilová.