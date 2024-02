DRÁMA u Hanychovej: Ona v Paríži, dcéru nechala doma... Soukup k nej poslal POLÍCIU!

(Zdroj: Instagram AH)

PRAHA/BRNO - Z veľkej lásky, ktorá rýchlo zahorela, je dnes obrovská nenávisť. Reč je o Agáte Hanychovej (38) a mediálnom magnátovi Jaromírovi Soukupovi (54). Dvojica má spolu dcérku Rozárku, o ktorú sa aktuálne súdi... A práve kvôli nej majiteľ TV Barrandov poslal cez víkend k svojej ex domov políciu. Toto je dôvod!

Agáta Hanychová so svojím aktuálnym manželom, synom Kryšpínom a dcérou Miou v piatok odleteli na predĺžený víkend do Paríža. Relax a zábavu si však rodinka v hlavnom meste Francúzska neužila. Akonáhle sa totiž o výlete dozvedel tmavovláskin ex Jaromár Soukup, rozhodol sa urobiť humbuk. Zaujímalo ho totiž, s kým zostala ich spoločná dcérka Rozárka.

„Matke mojej dcéry som začal písať a pýtať sa, kto a o naše dievčatko stará. Bohužiaľ, vôbec nereagovala a ja som dlhšie ako 24 hodín netušil, kto práve odpovedá za jej bezpečnosť. Na radu svojh právnika som sa jeho prostredníctvom obrátil na políciu. Tá ma následne informovala, že zistila, kde sa Rozárka nachádza a ide poslať hliadku pre overenie týchto informácií,“ povedal Blesku Soukup.

(Zdroj: Instagram V.Ž.)

A tak aj polícia urobila. „A dosť! Včera vtrhla polícia ČR do domu Agáty, aby našla Rózu doma v pohode pri večery. Pred domom policajný zásah a potom aj môj príjazd z divadla fotili bulvárni fotografi. To všetko na príkaz Jaromíra Soukupa,“ napísala na sociálnu sieť vytočená babka Veronika Žilková a pýtala sa: „Prečo polícia nekontaktovala matku a radšej vtrhla do domu a vydesila dieťa aj s profi opatrovateľkou?“ dodala, ktorá počas Agátinej neprítomnosti dáva na Rozárku pozor.

Soukup má však na vec jasný názor. „Pani Dopitová pravdepodobne vôbec nerozumie, že starať sa musí osobne v ich časoch, a ja sa musím starať osobne v mojich časoch. Tiež nechápe, že Rozárka má dvoch rodičov. Víkendy, kedy sa ma starať o dcéru, pani Dopitová pravdepodobne trávi bez Rozárky, alebo ju starostlivosť o ňu evidentne obťažuje. Je na horách či v Paríži bez toho, aby o tom bol otec informovaný,“ rozčuluje sa Soukup, podľa ktorého nemá právo dávať na Rozárku pozor bez jeho súhlasu ani babka Žilková.