Mladí herci z Druhej šance: Po náročných kastingoch ich na pľaci čakalo... TOTO!

Dorota Hrnčiarová, Juraj Kočí, Adela Dukátová (Zdroj: Ján Zemiar)

Obľúbený seriál z lekárskeho prostredia Druhá šanca prichádza s treťou sériou a diváci sa môžu tešiť nielen na známe herecké mená, ale aj na nové seriálové posily. K tým patrí aj trojica sekundárov Martina (Adela Dukátová), Linda (Dorota Hrnčiarová) a Filip (Juraj Kočí). Tí na oddelenie prinesú nielen novú energiu, ale rozhodne v seriáli zamiešajú karty.

Trojica mladých hercov tak doslova naskočila do rozbehnutého vlaku, no v každom z nich prevládajú pozitívne pocity: „Je to tam veľmi príjemné. Myslím si, že si to natáčanie užívame. Samozrejme, že boli občas aj nejaké ťažšie chvíľky, ale to k tomu patrí a tým sa posúvame ďalej,“ pochvaľuje si trojica hercov a slovami chvály nešetria ani ďalej: „Čo sa týka kolegov, tak si myslím, že sme super kolektív a všetci, aj starší herci, nám veľmi pomáhajú a sú veľmi milí na nás, takže celkovo sa tam cítime veľmi dobre.“

Vďaka seriálu Druhá šanca mali herci možnosť pričuchnúť aj k lekárskemu chlebíčku, trúfli by si však okúsiť ho aj v skutočnom živote? „Ja som si teraz, možno ešte viac ako kedykoľvek predtým uvedomila, aká ťažká, náročná profesia to je a ako obdivujem všetkých lekárov a viem, že by som to nevedela robiť, ale je skvelé, že sa nájdu takí ľudia, ktorí vedia zobrať tú zodpovednosť za ľudské životy a nesmierne ich obdivujem,“ prezradila nám Dukátová a jej kolegyňa Dorota Hrnčiarová s ňou len súhlasí „Nemyslím si, že som niekedy mala ambíciu stať sa doktorkou, ale strašne obdivujem všetkých doktorov, že to zvládajú. Nemajú to veľakrát jednoduché, ale nedala by som to...Je to veľmi náročné povolanie.“ Sympaťák Juraj Kočí to však vidí trochu inak a v minulosti sa dokonca s touto myšlienkou pohrával. „Chcel som byť aj doktor, ale biológia, chémia, fyzika – nie sme kamaráti, nemáme sa radi, takže nie.“ My sme sa však od seriálu prehupli aj do súkromia mladých hercov, tak si pozrite video...

Mladí herci z Druhej šance: Po náročných kastingoch ostali na pľaci milo prekvapení! (Zdroj: NL/TH)