Zronená Vráblicová po rozpade 24-ročného manželstva: Liečenie zlomeného srdca!

Lucia Vráblicová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lucia Vráblicová je známa divadelná aj dabingová herečka, ktorá prepožičala svoj nezameniteľný hlas mnohým postavám. Známa je však aj svojou láskou k Piešťanom, kde strávila takmer celé detstvo a ak sa práve tu niečo deje, nikdy si to nenechá ujsť. Tak sa stalo aj prednedávnom, kedy herečka navštívila festival Piešťanské zábaly herca Jozefa Vajdu. Onedlho sme ju v Piešťanoch prichytili z celkom iných dôvodov. „Je to normálny kúpeľný pobyt. Takže ráno plávam kilometer, večer plávam kilometer v prázdnom bazéne, pomedzi to mám procedúry...Ale ja zvládam všetko absolútne fantasticky v poslednej dobe.“

Herečka si však do Piešťan prišla okrem riešenia zdravotných problémov s chrbticou aj vyčistiť hlavu, nakoľko neustále prebiehajú súdne ťahanice s exmanželom Viktorom. A sama priznáva, že sa jej to ešte nie celkom darí. „Bohužiaľ, ešte úplne nie. Pravdepodobne to ešte nejaký týždeň potrvá. Ale už sa ma to tak veľmi nedotýka, našťastie... Už skutočne žijem tu a teraz a uvažujem už úplne nad inými vecami a toto ponechávam profesionálom...“ dodáva herečka, ktorá s exmanželom komunikuje výlučne cez právnikov.

Po dlhoročnom manželstve, z ktorého má dvojica syna Tomáša (24) však umelkyňa neskrýva z takéhoto konca vzťahu obrovské sklamanie. „Veľmi ma to mrzí, pretože je to 24 rokov života, ktorý sme spolu prežili. Niekde sa stala chyba, nechcem sa v tom viac vŕtať, ale ja želám nielen môjmu bývalému manželovi, ale všetkým ľuďom, aby si uvedomili, že žijeme ťažkú dobu a tak komplikovanú, že každý jeden deň, kedy sa zobudíme zdraví a kedy sa dobre cítime a kedy sa môžeme na ten svet usmievať, lebo na to máme dôvod. Tak poďme si to užívať, lebo nie je čas...“ Za rozpadom manželstva stojí údajne nevera, ku ktorej sa herečka v rozhovore neváhala vyjadriť. A úprimnosťou nešetrila ani tentokrát.

