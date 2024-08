Simona Simanová má v skrini unikátny kúsok: 100-ročná vzácnosť po starej mame!

Simona Simanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Simona Simanová je krásna žena, ktorej pred niekoľkými rokmi zachutil moderátorský chlebíček. Od spravodajstva sa však sem-tam prehupne aj do moderovania večernýh programov a Deň kroja je jeden z nich. Preto sme boli zvedaví, či mala niekedy príležitosť obliekať sa do kroja. „Ja som mala starú mamu, vždy cez víkendy sme boli u nich... tak ona ma v nedeľu obliekla do kroja. To bol taký ružový kroj, veľmi vyblýskaný, a ja som taká straka, že mne sa to páčilo“, priznala Simona, ktorá sa v civile oblieka veľmi štýlovo. V kroji sa však aj dnes cíti inak, je to predsalen tradícia a história.

Ľudové piesne a tance je však iná liga! Tam má vraj Simona tak trošku rezervy. „Hudba ľudí spája, ale keby som ja začala spievať, tak hudba ľudí rozdelí, lebo by všetci utiekli. Ja vôbec neviem spievať, to je nepublikovateľné“, urobila veľké priznanie Simona a rýchlo prezradila, aké ľudové jedlá má najradšej a aký má pri učení sa textov rituál so synom. Moderovanie veľkého projektu je pomerne náročné, tak sme sa spýtali aj na to, aké sú tri zásady dobrého moderátora...

Simanová má v skrini unikátny kúsok: 100-ročná vzácnosť po starej mame! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)

Milovníci ľudovej hudby si budú môcť vychutnať vystúpenia popredných folklórnych súborov. Na pódiu sa predstaví PUĽS - Poddukelský umelecký ľudový súbor, FS Šarišan, FS Partizán, FS Očovan, FS Liptov, FS Zemplín, DSFS Matičiarik, FS Železiar, Pavol Bršlík, Vojenská hudba, Chlopi z Heľpy a ďalší. Moderátorkou večera je Simona Simanová. Nenechajte si ujsť pestrý program plný hudby a zábavy. Slovenský deň kroja, v nedeľu 1. septembra o 20:30 na Jednotke.