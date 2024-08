Burešová súťažila v ČSMT, teraz je v POROTE: Ako jej šou zmenila život a rada pre talenty!

Eva Burešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka a herečka Eva Burešová patrí v susedných Čechách k špičke! Svoju kariéru odštartovala pred viac ako 13-timi rokmi práve v šou Česko Slovensko má Talent, kde tentokrát zasadne na porotcovskú stoličku. Trúfa si hodnotiť talenty? „Záleží na tom, ako si vezmeme to slovo hodnotiť. Ja chcem hlavne objaviť nové talenty a tých, ktorí na to majú, no ešte nie sú úplne pripravení, chcem ich posunúť k tomu, aby sa napríklad za rok prihlásili znovu a behom toho roka na sebe pracovali,“ prezrádza úspešná umelkyňa, ktorá na ponuku zasadnúť do poroty úspešnej šou kývla s nadšením. „Ja keď som dostala ponuku, som bola strašne šťastná, pretože pre mňa sa tak trochu ten kruh uzatvoril. Je to trinásť rokov, kedy som tu súťažila a za tých trinásť rokov sa stalo veľa naozaj veľkých vecí v mojej kariére, takže si myslím, že aj pre tých súťažiacich to môže byť motivujúce a pekné, keď uvidia medzi porotcami aj niekoho, kto začínal úplne rovnako ako oni.“

Speváčke, ktorá aktuálne v Čechách hviezdi v jednom z najpopulárnejších muzikálov súčasnosti – Bodyguard, otvorila dvere do sveta šoubiznisu práve táto šou a je si toho dobre vedomá. „Na tie prvé ročníky pozeralo veľa ľudí aj z našej brandže a tým, že som sa tam objavila, si ma všimli producenti, hlavne Ondřej Gregor Brzobohatý, ktorý si ma všimol a vďaka nemu som mala možnosť dostať sa aj do seriálu, a tam sa zase otvorili dvere niekam inam. Takže za mňa ten Talent bol jeden z hlavných životných bodov.“ S Brzobohatým sa odvtedy stretli v mnohých projektoch, majú na konte niekoľko spoločných pesničiek, no okrem pracovných aktivít ich spája aj čosi viac...

