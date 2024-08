Radikálna zmena herca z markizáckeho Dunaja: Fúha, veď ho ani NESPOZNÁTE!

Matúš Kvietik (Zdroj: TV Markíza)

Matúš Kvietik je slovenský herec a vnuk hereckej legendy Štefana Kvietika. Diváci ho môžu poznať z rôznych počinov ako napríklad Kukučka, Oteckovia, Dunaj, k vašim službám či Mama na prenájom. Talentovanému umelcovi sa nedarí iba v pracovnom živote, ale i v tom súkromnom. Iba pred časom totiž vyšlo najavo, že sa stal dvojnásobným otcom. Dve dcérky má so svojou dlhoročnou partnerkou. V šou Petra Marcina, Neskoro večer, prezradil, ako zvláda rodičovstvo.

„Dovolil by som si tvrdiť, že náročnejšie, lebo pri tých deťoch, mám pocit, že prídeš o taký kus slobody, o taký kus seba, ktorý musíš dať tým deťom. Čiže na to som si zvykal istú dobu, ale mám pocit, že v pohode. No teraz tá najmladšia má pol roka, sú to dve baby... A po tomto pol roku som si uvedomil, že mi ten prvý bábätkovský polrok nechýba. Ja už mám rád, keď ti to dieťa povie,“ zdôveril sa. No a niekdajší ženský idol sa zmenil na nepoznanie. V stredu podvečer zavítal na markizácku média párty a len málokto nebol prekvapený z toho, ako dnes vyzerá. Nechal si totiž narásť fúzy a pozornému oku neuniklo ani to, že pribral.

Matúš Kvietik na markizáckej párty pred rokom a dnes (Zdroj: Ján Zemiar/TV Markíza)